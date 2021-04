Greiz. Im Fürstlich-Greizer Park erwacht der Frühling. Die Weiden am Parksee treiben erste grüne Blätter hervor. Das Schwanenpärchen gleitet andächtig in stiller Harmonie dahin. Sie lassen sich von den Baumfällarbeiten mit Motorsägengeräuschen nicht stören. Die Brutzeit der Schwäne beginnt im März. Auf der kleinen Insel im See können Besucher einen Schwan beim Brüten beobachten. Die Brutzeit beträgt 35 bis 38 Tage. Weibchen tragen die Küken gelegentlich zwischen den Schwingen auf dem Rücken.