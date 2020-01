Schwarzbier neu im Sortiment

In der Vereinsbrauerei Greiz wird jetzt auch Schwarzbier gebraut. „Eigentlich wollte ich es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht rausbringen“, sagt Inhaber Thomas Schäfer.

Mit dem Schwarzbier haben er und sein Team den Wunsch von einigen Fassbierkunden aus dem Berliner Raum erfüllt. „Die bekommen Pils von uns und haben gefragt, ob wir nicht auch ein Schwarzbier machen könnten“, erzählt Schäfer: „Dann haben wir getestet, im Labor gemischt. Und es hat gut geschmeckt“, sagt der Brauereichef, der normalerweise kein großer Schwarzbierfan sei. Doch von der in seinem Haus gebrauten Sorte ist er angetan. Das Bier sei angenehm im Mund, habe keinen süßlichen Nachgeschmack, so dass man auch mal mehr als ein Glas trinken könne.

Das Etikett, das auf die Schwarzbierfässer geklebt wird. Foto: Katja Grieser

Die Kunden, für die die Greizer das Schwarzbier gebraut haben, seien zufrieden. „Wir haben natürlich auch für uns etwas abgefüllt“, sagt Thomas Schäfer. Er sprach Getränkehändler Uwe Liebold an und schlug vor, die neue Biersorte bei den bevorstehenden Faschingsveranstaltungen auszuschenken, um zu testen, wie es ankommt. Doch Liebold hatte eine andere Idee: zum Winterdorf in Greiz könnte man die Neuheit doch präsentieren. Gesagt, getan.

Und dort sei es super angekommen, freut sich Thomas Schäfer. In Greizer Supermärkten sei sogar schon nach dem Schwarzbier gefragt worden, erzählt der Brauereichef, der die offizielle Markteinführung gern etwas verschoben hätte. „Wir waren noch nicht richtig vorbereitet. Es gibt noch keine Flasche, kein Etikett“, gesteht er. Und der Greizer bedauert, dass er die Leute, die das Bier gern in der Flasche kaufen würden, vertrösten muss. „Vor März, April wird es das Schwarzbier nicht in der Flasche geben“, so der Brauereichef.

Zunächst einmal muss sich Thomas Schäfer Gedanken machen, welchen Namen das Schwarzbier bekommen soll. Bei den meisten Biersorten, die in Greiz gebraut werden, hat man sich bei den Flaschenetiketten am Pils orientiert. Fast alle Etiketten ähneln dem vom Pils, sind aber beispielsweise farblich anders gestaltet. „Beim Zwickl haben meine Frau und ich damals überlegt, dass etwas Älteres aufs Etikett muss“, erinnert sich der Firmenchef. Ein historisches Werbebild schien geeignet. Damit sind sie dann zum Etikettengestalter gegangen, der schließlich das jetzige Etikett entwarf. Ob das Schwarzbier in einer Flasche im Pils-Stil oder in einer mit neuem Design abgefüllt wird, muss in den nächsten Wochen entschieden werden.

Das Besondere am Schwarzbier ist, dass es auf Exportbasis gebraut und mehr dunkles Malz verwendet wird. Wie das Greizer Export hat auch das Schwarzbier einen Alkoholanteil von 5,1 Volumenprozent; das Pils hat 4,9. „Relativ schnell“ sei die Entwicklung des Greizer Schwarzbiers gegangen. „Durch unsere verschiedenen Biere ist ja eine Basis da“, sagt Thomas Schäfer. So ist nach nur drei bis vier Wochen ein neues Bier kreiert.

Nächste Woche wird übrigens wieder Schwarzbier abgefüllt.