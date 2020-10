Drei Anläufe habe es gebraucht, bis die Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft Textil Greiz in der Vogtlandhalle stattfinden konnte. Ursprünglich sollte diese bereits im Juni sein – doch das war aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht möglich. Auch die für September geplante Versammlung musste verschoben werden.

Vergangenen Mittwoch nun trafen sich gut 85 Mitglieder zur Versammlung in der Vogtlandhalle. Aufgrund der vorgeschrieben Abstände war der große Saal gut gefüllt. Lutz Dietrich, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, begrüßte die Anwesenden und bat gleich zu Beginn um eine Schweigeminute für Gerd Renner, einem langjährigen Aufsichtsratsmitglied.

Danach zog Vorstandsvorsitzende Kati Stein Bilanz. Ziel der Wohnungsgenossenschaft sei es, Senioren so lange wie möglich in den Wohnungen der Genossenschaft zu halten, sagt Stein. Der Wohnungsbestand müsse marktfähig gehalten und modernisiert werden. Dies will die Genossenschaft schaffen durch Grundrissänderungen, Balkon- und Aufzugsanbauten, als auch durch die Schaffung barrierefreier Wohnungen. 2019 gab die Wohnungsgenossenschaft durchschnittlich 15,79 Euro pro Quadratmeter für Instandsetzungsmaßnahmen aus, dazu zählen unter anderem die Dachneueindeckung in der Dr.-Otto-Nuschke-Straße 2 bis 8 sowie Aufzugsanbau und Badumbau.

Der letzte Balkon wird an der Fassade der „Schallmauer” der Wohnungsgenossenschaft Textil in der Nuschkestraße montiert. Foto: Christian Freund

Wohnungsgenossenschaft Textil Greiz verfügt nach wie vor über einen hohen Leerstand. Die Quote liege im Jahr 2019 bei 26,9 Prozent – im Vergleich zum Verein Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, dort liegt die Leerstandsquote bei 9,4 Prozent. Im Jahr 2020 liege der Leerstand momentan bei 20 Prozent. Positiv ausgewirkt hätte sich hier der Abriss von über 50 Wohnungen in der Goethestraße. Stein erklärt zur Lage der Genossenschaft, dass 2019 ein Jahresfehlbetrag von 2.470.000 Euro zu Buche stehe, 2018 lag dieser Betrag bei 1.651.000 Euro. Auch der Mietpreis von 3,53 Euro pro Quadratmeter sei zu gering, Anpassungen seien unumgänglich. Im Durchschnitt sind im Landkreis Greiz 4,76 Euro pro Quadratmeter fällig. Die Wohnungsgenossenschaft Textil Geiz verfügt über 45.500 Quadratmeter Mietfläche.

Nach dem Wirtschaftsbericht folgte einen Nachwahl zweier neuer Mitglieder in den Aufsichtsrat. Notwendig wurde dies,, da die derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Petra Wiesenmeyer ihr Amt aus gesundheitlichen aufgegeben hat und bereits im vergangenen Henry Körner ausgeschieden ist. Die neuen Aufsichtsratsmitglieder sind Steffen Bolies und Christian Zschögner. Bolies wird nun den Vorsitz übernehmen und Zschögner den Stellvertreter.