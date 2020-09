Der 73-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste. (Symbolbild)

Sachsenroda. In Sachsenroda kam es zu einem schweren Unfall. Ein 73-Jähriger kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.

Am Samstag ereignete sich in Sachsenroda im Landkreis Greiz ein schwerer Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Sonntag informierte, war ein 73-Jähriger mit seinem Transporter in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren.

Der 73-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle musste die Straße gesperrt werden.