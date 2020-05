Schwerer Verkehrsunfall am Daßlitzer Kreuz

Zu einem schweren Unfall kam es gestern, gegen 9 Uhr, am Daßlitzer Kreuz im Landkreis Greiz. Ein Pkw Skoda einer 76-jährigen Fahrerin, und ein Klein-Lkw , dessen Fahrer 53 Jahre ist, kollidierten dort. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz. Die eingeklemmte 76-jährige Skoda-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Sowohl der am Unfall beteiligte Skoda, als auch der betroffene Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es gab erhebliche Verkehrseinschränkungen. Die Kreuzung war bis circa 11.15 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Polizei aufgenommen.