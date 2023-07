Schwester Conny aus Wildetaube: Mit Herz für Mitarbeiter und Gäste

Vor zehn Jahren eröffnete Conny Simon (r.) ihre Tagespflege in Wildetaube. Seit ebenso vielen Jahren an ihrer Seite: Romy Fröhlich, leitende Pflegedienstkraft. Gisela Tesch kommt seit genauso vielen Jahren zweimal die Woche in die Tagespflege. Langenwetzendorfs Bürgermeister Kai Dittmann freut sich über diese Bereicherung im Ort.

Wildetaube. Was bedeutet Tagespflege? Wird man dort täglich gepflegt? Conny Simon eröffnete eine ebensolche genau vor zehn Jahren. Am Sonnabend lädt sie zum Tag der offenen Tür. Neugierige können einen Einblick bekommen.

„Mir ist es wichtig, dass sich meine Mitarbeiter und die Gäste, die uns täglich besuchen, hier wohl fühlen.“ Diesem Anspruch folgend, eröffnete Conny Simon vor zehn Jahren ihre Tagespflege. Ambulant pflegend ist sie seit 2009 unterwegs. „Es war immer ein Herzenswunsch, eine Tagespflege zu eröffnen. Damals steckte das Konzept noch in den Kinderschuhen, heute ist es zwar etabliert, aber noch nicht alle Menschen wissen um diese Möglichkeit der Entlastung im pflegenden Alltag“, weiß sie.

Aus diesem Grund lädt sie zum Tag der offenen Tür am Sonnabend, 5. August, 10 bis 14 Uhr, nach Wildetaube, Hauptstraße 47 ein. „Zum einen möchte ich interessierten Besuchern erklären, was Tagespflege bedeutet, es wird Rundgänge durch unsere Räumlichkeiten geben. Zum anderen stehen natürlich die Mitarbeiter Rede und Antwort in Sachen Finanzierung, Pflege und Betreuung.“

Zehn Jahre tägliche Betreuung

Gisela Tesch ist 88 Jahre alt. Seit genau zehn Jahren besucht sie die Tagesstätte. „Sie ist ein Gast der ersten Stunde“, sagt Romy Fröhlich, leitende Pflegedienstkraft. Gemeinsam mit Conny Simon hat sie die Struktur der Tagespflege aufgebaut. Vom Sport bis zum Spaziergang, vom Vortrag zu verschiedenen Brotsorten bis zum Gedächtnistraining, vom täglichen gemeinsamen Kochen bis zur individuellen Mittagsruhe – die Gäste erleben einen gewöhnlichen Alltag, nur eben nicht allein. Für viele ältere Menschen ist das Pflegeheim noch keine Alternative, sie finden bei der Familie ein Zuhause, kommen generell mit Partner noch gut im häuslichen Umfeld klar oder brauchen nur ab und zu Ablenkung von der Einsamkeit. „Begonnen haben wir mit der Möglichkeit, an Demenz erkrankte Angehörige hier tageweise betreuen zu lassen – von einem Tag bis fünf Tage ist alles individuell buchbar. Heute kommen die Gäste auch, um eben nicht allein zu sein“, erklärt Conny Simon.

Gisela Tesch kommt zweimal die Woche, montags und donnerstags. „Es ist sehr schön hier, weil ich unterhalten werde. Tagsüber bin ich allein zu Hause, meine Tochter und ihr Mann gehen beide noch arbeiten. Sie haben mich vor zehn Jahren zu sich geholt. Wenn ich aber den ganzen Tag nicht rede, werde ich des Redens müde.“

Rundum-Service vor Ort

Zwölf Plätze bietet die Tagespflege in Wildetaube. 26 bis 30 Gäste nutzen dieses Angebot. Sie kommen nicht nur aus Wildetaube. Sie kommen auch aus Hohenölsen, Hohenleuben, Nitschareuth, Gommla und Langenwetzendorf. Neben der Tagespflege gibt es noch den Hauswirtschafts- und Betreuungsbereich. „Wir kommen auch zu unseren Gästen und Patienten nach Hause und sorgen uns um hauswirtschaftliche Angelegenheiten“, so Conny Simon, die insgesamt 27 Angestellte hat. Sieben davon in der Tagespflege, der Rest ist ambulant im Einsatz. Fußpflege, Friseur und Reinigung des Hörgerätes runden das Angebot innerhalb der Tagespflege ab. Pfarrerin und Kindergarten sind ebenfalls oft zu Besuch. „Dieses Angebot auf dem Land ist wichtig und zeugt zum Teil von besserer Qualität als in der Stadt. Einfach weil es näher am Menschen ist. Es ist ein wunderbares Geben und Nehmen zwischen Gemeinde und Conny Simon“, schätzt Langenwetzendorfs Bürgermeister Kai Dittmann.