Weihnachten steht an Schwibbogen leuchtet am Unteren Schloss in Greiz

Greiz Die Adventszeit in Greiz wirft ihre Schatten voraus. Am Montag wurde am Unteren Schloss der riesige Lichterbogen aufgestellt.

Alle Hände voll zu tun hatten am Montagmorgen – pünktlich vor dem ersten großen Schneefall der Saison und traditionsgemäß nach dem Totensonntag – die Mitarbeiter des Greizer Bauhofes und der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft GFD. Nachdem man am Wochenende im Schlossgarten bereits den Weihnachtsbaum aufgerichtet hatte, konnte am Montag auf der Brüstung vor dem Unteren Schloss der überdimensionale Schwibbogen installiert werden. Zwölf Meter lang und fast fünf Meter hoch ist der gewaltige Lichterbogen, der in mehreren Einzelteilen aufgebaut wurde.

Mit der Drehleiter rückte die Stützpunktfeuerwehr an. Nach der Installation der einzelnen Teile wurden die Lichter eingedreht. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

„Insgesamt sieben Leute waren damit beschäftigt, die überdimensionale weihnachtliche Beleuchtung aufzubauen“, berichtet Daniel Fähndrich, Mitarbeiter der GFD.

Der Schwibbogen soll in der Adventszeit für weihnachtliches Flair sorgen und wird ganz sicher auch der leuchtende Höhepunkt des bevorstehenden Weihnachtsmarktes sein, der zum Nikolaustag im Schlossgarten eröffnet wird. Bis zum 10. Dezember soll fünf Tage lang – immer von 10 bis 20 Uhr – ein weihnachtliches Wintermärchen im Schlossgarten erlebbar sein. Auf der Bühne werden Kindergarten- und Schulgruppen auftreten, Livemusik und adventliche Klänge lokaler Bläsergruppen unterhalten die Besucher. Täglich kommt zudem der Weihnachtsmann vorbei.