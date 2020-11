Schwibbogen mit Drehleiter aufgestellt

Greiz. Nachdem am Wochenende bereits der Weihnachtsbaum auf dem Greizer Markt aufgestellt wurde, ist nun auch ein anderes traditionelles Symbol in die Park- und Schlossstadt zurückgekehrt, das die kommende Adventszeit ankündigt. Am Dienstag stellten Mitglieder der Feuerwehr Greiz mit ihrer Drehleiter und gemeinsam mit Mitarbeitern des Greizer Bauhofes den Schwibbogen am Unteren Schloss auf. Der zehn Meter lange und bis zu vier Meter hohe Bogen begrüßt schon seit vielen Jahren am Schlossgarten die Gäste. Auch andere Teile der Stadt wurden geschmückt.