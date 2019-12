Schwimmbad, Eishalle und Co. kosten Greiz hunderttausende Euro

Auch in diesem Jahr hat die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD) mit ihren angeschlossen Freizeitstätten, wie Bäderkomplex, Vogtlandhalle und Co., wieder Verluste eingefahren. Diese wurden während der Diskussion um die Beteiligungsberichte der stadteigenen Unternehmen beim jüngsten Stadtrat öffentlich.

Jens Geißler (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit, IWA) nutzte die Fragerunde an GFD-Geschäftsführer Frank Böttger wie in den vergangenen Jahren, um mit diesem die Zahlen durchzugehen. So verursachte der Bäderkomplex Greiz das dickste Minus mit rund 336.000 Euro. Bei der Eisbahn lief ein Minus von 197.000 auf, bei der direkt benachbarten Zweifelderhalle eines von rund 195.000 Euro. Die Vogtlandhalle kam auf ein Minus von 128.000 Euro, das Parkhaus am Marstall auf eines von 42.000 Euro, für Veranstaltungen wurden 92.000 Euro mehr ausgegeben, als eingenommen. Jedoch betonte Böttger, dass in allen Posten auch Abschreibungen enthalten seien.

Gerade das Parkhaus betreffend habe man die Preise in den vergangenen Jahren schon erhöht, sei seien jetzt schon nicht die günstigsten. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass mit dem Parkhaus überhaupt ein Gewinn zu erwirtschaften sei, so Böttger.

Seit 15 Jahren fahre man ähnliche Ergebnisse in allen Sparten ein, erklärte der Geschäftsführer. Dabei beschäftige man sich natürlich auch ständig mit Kostenreduktionen: „Wir kämpfen um jeden Cent.“ Circa 60 Prozent der Kosten stemme man aus Eigenmitteln, die zum Beispiel aus dem Eintrittskartenverkauf kämen. Holger Steiniger (Linke) regte an, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie beispielsweise die Eishalle auch im Sommer genutzt werden könnte, während es für Torsten Röder aus der AfD-Fraktion „sehr erfreulich“ war, dass die Besucherzahlen durch die Bank weg überall im Vergleich zum Vorjahr gestiegen seien.

Eng verzahnt sind die Kosten der GFD mit den Gewinnen der Energieversorgung Greiz. Denn durch sie wird die Arbeit der GFD teilweise gegenfinanziert. Und hier konnte Geschäftsführer Ronny Stieber gute Nachrichten überbringen, allerdings mit Einschränkungen. So lag der Gewinn zwar unter den vergangenen Jahren aber immer noch bei rund 1,9 Millionen Euro. Zudem sei für die nächsten Jahre zu befürchten, dass das Ergebnis weiter zurückgehen könnte. Das habe verschiedene Ursachen, darunter sinkende Netzentgelte. Außerdem hatte man sich im Unternehmen entschieden, den Strompreis für 2020 nicht auf das eigentlich notwendige Niveau anzupassen. Man stehe in einem harten Wettbewerb, in dem jede Privatperson und jedes Unternehmen per Handy den Stromanbieter wechseln könne. Deswegen müsse man konkurrenzfähig bleiben, aber zeitgleich die Zukunft des Unternehmens sichern, erklärte Stieber. Man peile für 2020 jedoch an, das Niveau von 2019 zu halten.

Darüber hinaus will die Energieversorgung weiterhin in die E-Mobilität investieren, wie eine entsprechende Anfrage von Holger Steiniger ergab. Der Ausbau von E-Tankstellen sowohl für Autos wie für E-Fahrräder sei im Investitionsplan berücksichtigt, sagte der Geschäftsführer.

Angesprochen auf die schlechteren Aussichten der Energieversorgung gab GFD-Geschäftsführer Böttger zu verstehen, dass man die Weichen stellen wolle, sobald ein Gewinnrückgang absehbar sei. „Dann müssen wir uns damit beschäftigen“, meinte er. Aktuell bestehe jedoch „kein Grund zur Panik“.