Schwimmhalle Greiz: Schüler dürfen schon wieder schwimmen

Greiz. Die Schwimmhalle Greiz wurde in den vergangenen Monaten in einem ersten Bauabschnitt auf Vordermann gebracht. Wann die Öffentlichkeit wieder in die Halle darf.

Mit ein paar Wochen Verzögerung ist am Montagmorgen der Schulschwimmunterricht in der Greizer Schwimmhalle wieder gestartet. Am Samstag war es an Bäderkomplex--Chef Jan Fleischer und seinen drei Kollegen, die Halle nach der Sanierung im Bereich der Sanitärbereiche und Umkleiden sowie dem Einbau moderner Technik in neuen Glanz zu versetzen, auch die Schwimmhalle selbst wurde noch einmal gereinigt.

Eigentlich sollten die Kinder bereits seit den Herbstferien wieder Schwimmunterricht erhalten. Wegen einer Undichtigkeit in der Überlaufrinne verzögerte sich dieser Termin jedoch. Besonders brisant ist, dass die halle derzeit auch Kinder aus Reichenbach und Zeulenroda für den Schwimmunterricht aufnehmen muss, weil dort die Hallenbäder saniert werden.

Am 19. November öffnet das Bad dann auch wieder für die Öffentlichkeit, zuvor, am 17. November ist von 17 bis 19 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ geplant.