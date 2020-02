Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwimmklub Greiz trauert um Wolfgang Reißmann

Der 1. Schwimmklub Greiz von 1924 trauert um sein Mitglied, das Greizer Urgestein und verdienten Trainer Thüringer Schwimmsportler, Wolfgang Reißmann. Er verstarb am 19. Februar.

„Wir sind traurig und ratlos“, schreiben die Mitglieder des Schwimmklubs. Ein Leben lang habe Reißmann für den Schwimmsport gelebt. Niemand kann zählen, wie viele Stunden er als Trainer, Kampfrichter und Schiedsrichter am Beckenrand verbracht hat, so der Schwimmklub. In seinem Leben wurde Reißmann mit mehreren Auszeichnungen bedacht, darunter die Bürgermedaille der Stadt Greiz, verbunden mit einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt, oder das Bundesverdienstkreuz am Band.

Noch mehr als darüber habe er sich aber immer über die Erfolge seiner Schützlinge gefreut, die von den Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften viele Medaillen mitbrachten. Ausgeruht habe er sich auf diesen Lorbeeren aber nie.

Viele Jahre stand Wolfgang Reißmann dem Schwimmklub als Vorsitzender vor, wurde 2002 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. „So wird uns Dein Vermächtnis, Dein Witz und Charme sowie Dein unermüdlicher Einsatz für den Schwimmsport immer in Erinnerung bleiben“, schreibt der Schwimmklub.