Schwungvoll das neue Jahr begrüßen

Am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, wird in die Festhalle Plauen, Äußere Reichenbacher Straße 4, zur Neujahrsgala der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach eingeladen.

Schwungvoll und heiter begrüßt das Orchester an diesem Abend das neue Jahr. Unter Leitung des Generalintendanten Stefan Fraas, der mit humorvollen Moderationen durch das Programm führen wird, erleben die Besucher die schönsten Ausschnitte bekannter Opern, Operetten und Musicals. Neben dem Sinfonieorchester darf sich das Publikum auf die Sopranistin Judith Spießer und den Tenor Daniel Pataky freuen.

Stefan Fraas führt durch das Programm. Foto: Lisa Hertel

Über die Solisten

Judith Spießer ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes Bayreuth. Die Münchener Sopranistin absolvierte ihr Gesangsdiplom bei Professor Wolfgang Brendel an der Hochschule für Musik & Theater in München. 2009 gab sie ihr Debüt als Königin der Nacht in Qatar in der Zauberflöte. Aktuell ist sie als Königin am Theater Krefeld zu erleben.

Sopranistin Judith Spießer singt in der Festhalle Plauen.. Foto: Sacha Tassilo Höchstetter

Daniel Pataky stammt aus Debrecen und absolvierte hier zunächst ein Violinstudium. Später studierte er Gesang an der Ferenc Liszt Music Academy Budapest. Neben Konzertauftritten mit den Bielefelder Philharmonikern konzertierte der Tenor unter anderem in China, Japan, Rumänien, Österreich, Deutschland, den Niederlanden und in seiner Heimat Ungarn. Er arbeitete bereits mit namhaften Persönlichkeiten wie Éva Marton, Giuseppe Giacomini, Helmuth Rilling, Peter Schreier oder Stefan Soltesz zusammen. Seit 2012/2013 ist er festes Ensemblemitglied des Theaters Bielefeld, wo er unter anderem als Alfred, Lenski, Ferrando, Tamino, Pinkerton oder Don Carlo zu erleben ist. Gastengagements führten ihn als Edgardo und Don José an die Oper in Debrecen oder als Tamino, Matteo und Nemorino an die Staatsoper Budapest. 2016 debütierte er als Max im Freischütz bei den Eutiner Festspielen. 2015 wurde ihm der Bielefelder Operntaler verliehen.