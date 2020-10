Landkreis Greiz: Sechs Förderschulpädagogen weniger als im vorigen Jahr

Lehrermangel ist ein Problem in ganz Thüringen: Vor dem Schulamt in Gera haben beispielsweise Eltern, Großeltern und Kinder aus dem Altenburger Land im März dieses Jahres demonstriert. Wegen Lehrermangels drohte einigen Schulen im Nachbarkreis sogar das Aus..

Als Pädagoge liege dem Greizer CDU-Landtagsabgeordneten Christian Tischner die Bildungspolitik im Freistaat besonders am Herzen. Und weil er Kultusminister Helmut Holter (Linke) beim Wort nehme, hat der Greizer auch in diesem Jahr gefragt, wie es denn um die Wiederbesetzung der Stellen von Lehrern, die in den Ruhestand gegangen sind, steht. Holter habe schließlich gesagt, dass jede Pädagogenstelle in Thüringen wieder besetzt wird.