Seit 1955 treffen sich Freunde der englischen Sprache in Greiz

Greiz. Die ungewöhnliche Geschichte eines Englisch-Zirkels in Greiz.

1955, nach der Pensionierung der Lehrerin für Englisch, Französisch und Deutsch am Mädchen-Gymnasium (Lyzeum) in Greiz, Helene Beer (bekannt als „Miss“), bildete sich ein Englisch-Zirkel im Rahmen der Kreisvolkshochschule unter ihrer Leitung mit Sitz im Club „Alexander von Humboldt“ in der Wiesenstraße, der von Interessenten der englischen Sprache wöchentlich einmal besucht wurde.

Die ersten Schüler waren hauptsächlich Mitarbeiter der Forschung des Chemiewerkes Greiz-Dölau, das Ehepaar Dachselt, Dr. Bühler, Brunhilt Franz, das Ehepaar Klötzscher und ehemalige Schüler der „Miss“, Gertrud Trudel, Johanna Frenzel und Helmut Richter. In den folgenden „Sechzigern“ und „Siebzigern“ kamen dazu: Alfred Hopp, Maria Trillitzsch, Lore Stiehler und Siegfried Goldack.

Ins Private zurückgezogen

Auf Grund der damaligen politischen Situation um den Greizer Schriftsteller Rainer Kunze und Manfred „Ibrahim“ Böhme in den Siebzigern verließ der Zirkel die Öffentlichkeit und traf sich privat.

Dazu kamen noch Friedrich Knoll, Helga Fischer, Ingeburg Müller und Oberkirchenrat i. R. Hans Schäfer. Nach dem Ableben der Miss 1982 übernahm Helmut Richter die Gesprächsführung bis zu seinem Ableben 2001. Ihm folgte Oberkirchenrat Hans Schäfer, der niveauvolle und unterhaltsame Abende bis 2012 bescherte. Er wurde abgelöst von Ricarda Colditz. Sie war als Fachübersetzerin eine sehr kompetente Persönlichkeit und leitete die Gruppe bis 2019.

Reise nach London und Windsor

In jenen Jahren gab es besondere Höhepunkte wie 1982 den Besuch von Pastor Lengutei aus Tansania, der zu dieser Zeit die Kirchgemeinde Greiz besuchte. 1992 erlebten wir eine Besuchswoche in London und Windsor mit dem Kleinbus „Der kleine Greizer“ des Reiseunternehmens Zölle aus Greiz, eine Hypnoseinformation in der Zahnarztpraxis Goldack oder später 2003 einen Besuch bei Alfred und Elke Hopp in Kehmstedt, die dahin verzogen waren.

Seit 2020 steht der „Englisch-Zirkel“ unter Leitung von Monika Georgi, der ehemaligen Leiterin der Öko-Schule in Reudnitz und Englischlehrerin, und trifft sich weiter alle vier Wochen auf privater Basis mit Maria Trillitzsch, Ingeburg Mülller, Petra Förster, Annette Görbert, Lore Stiehler und Friedrich Knoll.

Diese Abend sind für uns alle etwas Besonderes und eine große Bereicherung. Alle hoffen, dass wir sie noch lange erleben dürfen.