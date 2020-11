Seit 20 Jahren treffen sich von April bis Ende Oktober jeden Dienstag in Pohlitz/Herrenreuth die Greizer Radsenioren regelmäßig zum gemeinsamen Radeln.

Zuerst waren es nur eine Handvoll Teilnehmer, die aber sehr schnell zu einer stattlichen Anzahl von 30 Personen anwuchs und auch lange Zeit so stark blieb. Wir sind kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft von gleichgesinnten älteren, männlichen und weiblichen Teilnehmern. Inzwischen fahren alle ein E-Bike, um unsere etwas bergige Heimat etwas leichter bewältigen zu können. Unsere Jüngste in der Gruppe ist 72 Jahre alt und unser Ältester 86 Jahre. Jeder fährt auf eigene Verantwortung und bemüht sich, alle Regeln einzuhalten, damit ein unfallfreies Radeln gewährleistet ist. Er besteht auch eine Helmpflicht.

Uns geht es aber nicht nur um das Radfahren. Wir suchen die Gemeinschaft, das gesellige Beisammensein, die Freude an der Natur und die Erkundung unserer schönen Heimat.

Regelmäßig jedes Jahr im Mai, außer in diesem Jahr, fahren wir gemeinsam eine Woche in den Urlaub. Unsere erste Tour war 2006 und führte uns von Bamberg bis Aschaffenburg am Main entlang. Er folgten Touren an die Mosel, an die Weser, Donau, ins Altmühltal, an den Brombachsee, Fleesensee, in den Spreewald oder den Bayrischen Wald und sogar nach Kärnten in Österreich an den Klopeiner See, um nur einige von vielen anderen schönen Urlaubsfahrten zu nennen. Die Fahrten wurden jeweils von Mitgliedern unserer Gruppe organisiert. Es war nicht immer leicht, passende Unterkünfte für die bis zu zehn Teilnehmer zu finden.

Auch in der Heimat fahren wir nicht ziellos durch die Gegend. Kurt Öhrl hält die Fäden in der Hand. Er ist der Nachfolger von Bernd Niederstadt, der Gründer der Radgruppe war, 2016 aber leider ausschied. Die Ziele, die wir anfahren wollen, werden von den Senioren vorgeschlagen. Kurt Öhrl stellt dann den Tourenplan für das laufende Jahr zusammen. Für die Durchführung ist jeweils ein anderes Mitglied der Gruppe verantwortlich.

Viele Touren führen uns durch den Werdauer Wald, Tagestouren manchmal etwas weiter weg, beispielsweise nach Saalburg, an die Talsperre Zeulenroda, den Muldenradweg, den Elsterradweg ab Gera, in das Tal der sieben Mühlen, ab Plauen zur Talsperre Pirk oder an den Untreusee bei Hof.

In diesem Jahr ist aber alles anders. Erst im Juni trafen wir uns zum ersten Mal. Auch unser gemeinsamer Radurlaub musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Aus gesundheitlichen Gründen hat sich über die Jahre die Zahl der Teilnehmer stark reduziert. Derzeit sind nur noch 16 aktive Mitfahrer dabei. Aber alle sind Optimisten und freuen sich schon auf das nächste Jahr.

Helga Götze (81) aus Elsterberg ist seit vielen Jahren engagiertes Mitglied bei den Radsenioren.