Seit Kindesbeinen für Kleinreinsdorfer Schalmeien begeistert

Zu sagen, dass die Liebe von Jannik Posdzich zu den Kleinreinsdorfer Schalmeien schon im Kindesalter begann, ist nicht übertrieben.

Schon mit vier Jahren schüttelte der heute 19-Jährige die Rasseln in der Musikgruppe, lernte schon im Grundschulalter, die Flachtrommel zu spielen, und steht bereits seit 2007 mit den anderen Musikern seines Vereins mit auf der Bühne. Seit Januar 2019 ist er Leiter der Sektion Schalmeien innerhalb des Turnvereins Kleinreinsdorf und kümmert sich dort um Organisation und Koordination, bearbeitet Auftrittsanfragen und schreibt Verträge, plant das Trainingslager und Ausflüge – sei es zu einem der rund 35 Konzerte der Schalmeien im Jahr oder innerhalb des Vereinslebens der Musikgruppe.

Die Kleinreinsdorfer Schalmeien sind wie eine Familie

Wenn er über die Musik und seinen Verein spricht, dann merkt man sofort, mit welcher Freude er dies tut. Ganz bewusst spricht er nicht von einem Hobby, sondern von einer Leidenschaft. Denn die Kleinreinsdorfer Schalmeien und der Turnverein seien für ihn mehr, als „nur“ ein Freizeitbeschäftigung, „sie sind für mich wie eine Familie“.

Viele Dinge seien es, die den jungen Mann an seiner Leidenschaft faszinierten. „Ich fühle mich hier wohl, kann meine Ideen einbringen. Außerdem habe ich über die Jahre viel gelernt, auch was den Umgang mit Menschen betrifft, wie man Konflikte umgeht und Kompromisse schließt“, betont er, dass die Arbeit im Verein nicht nur Schule der Musik sondern auch des Lebens ist. Auch Werte wie Respekt, Toleranz und Offenheit stünden im Vordergrund, nicht nur im Verein sondern auch im Leben.

Und dann sei da noch das Miteinander und der Zusammenhalt. „Wir feiern zusammen und unterstützen uns gegenseitig. Es spielt alles zusammen und es ist wie ein großes Netz, das nicht kaputt geht.“ Das zeichne nicht nur die Gemeinschaft der Musiker oder die rund 250 Mitglieder in den sieben Sektionen des Turnvereins aus. Auch für die Zusammenarbeit mit anderen Kapellen sei dies wichtig. So würden die Kleinreinsdorfer zum Beispiel regelmäßig auch bei anderen Konzerten von befreundeten Musikgruppen kostenfrei spielen, die dann wiederum bei einem Gegenbesuch etwa bei der Gala der Schalmeien in Kleinreinsdorf auftreten.

Dazu komme natürlich die Musik, die er schon alleine durch seine Familie im Blut habe. Auch seine Eltern sind im Turnverein tätig, sorgten auch für die Anfänge seiner musikalischen Ader. „Man kann sich ausprobieren“, erklärt der 19-Jährige, warum er sich gerade die Schalmeienmusik aussuchte. Mehr als vielleicht in anderen Orchestern oder Bands komme es auf jeden Einzelnen an: „Wir haben sechs Stimmgruppen, die alle zusammen Musik machen. Wenn einer fehlt, dann geht das nicht.“ Zudem reize ihn natürlich das außergewöhnliche Instrument und auch die Konzerterlebnisse, die er durch die Auftritte schon haben konnte. „Wir haben schon in Polen und Frankreich gespielt. Erst vergangenes Jahr konnten wir in den Alpen auf über 2000 Metern Höhe auftreten. Das sind einzigartige Erfahrungen, die ich sonst vielleicht nicht machen könnte.“

Und weil das so ist, würde er sich freuen, wenn sich noch mehr Menschen für seine Leidenschaft begeistern könnten. Zwar stehe die Schalmeienkapelle mit derzeit 70 Mitgliedern, davon rund 40 aktiv, gut da, aber natürlich stehe der Nachwuchs dennoch immer im Fokus. „Man muss auch in die Zukunft schauen. Wir wollen ja auch in zehn oder mehr Jahren noch immer qualitätsvoll spielen.“

„Wir freuen uns über jeden, der vorbei kommt“, lädt Jannik Posdzich zu den Probestunden ein. Instrumente und Auftrittskleidung werde gestellt, auch Musikerfahrung sei durch die Übungsleiter nicht nötig. Es seien keinerlei Vorkenntnisse nötig, „nur die Lust an der Musik und ein wenig Zeit.“

Wer Interesse hat, das Schalmeienspiel zu lernen, kann mit Jannik Posdzich unter der Telefonnummer 0151/57797072 Kontakt aufnehmen oder bei der Probe jeden Freitag ab 19.30 Uhr im Gasthof Zum heiteren Blick in Kleinreinsdorf vorbeischauen. Mehr Informationen gibt es auch im Internet: www.schalmeien-kapelle.de