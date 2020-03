Greiz. Gespräch mit Susanne Linke vom Studio One in Greiz über das Stylen von Frisuren

Selbst ist die Frau

Mit Susanne Linke, Inhaberin des Studios One sprechen wir über die Möglichkeiten, die Haare selbst zu stylen.

Wie kann sich Frau aufpeppen, da sie in Corona-Krisenzeiten nicht mehr zum Friseur gehen kann?

Wenn der Schnitt raus ist, wird auch die Fönfrisur nicht mehr halten. So die Haare etwas länger sind, können sie hochgesteckt oder zusammengebunden werden. Auch Haarspangen helfen, wenn sie modern sind. Mit Perlen oder Strasssteinen bestückt. Am besten sind Haarbänder. Die können mit kleinen Spangen oder Haarnadeln festgemacht werden. Hauptsache ist, die Haarnadeln werden dagegen geschoben, damit sie das Band halten und es nicht wegrutscht. Von Tüchern rate ich ab, das ist meist zu füllig. Wir bekommen diese Frage jetzt oft am Telefon gestellt. Ich werde ein Video mit meinem Team erstellen und dann können Tipps und Tricks auf Facebook und Instagram angeschaut werden. Wann, ist noch nicht klar. Per Bild lässt sich das besser machen.

Wenn die Farbe nachlässt, was kann Frau tun?

Sie können Ansatzspray benutzen, um die Sache etwas zu vertuschen. Eine normale Spülung ist eine Option, aber nicht bei grauen Haaren. Das deckt nicht mehr ab. Von Drogeriefarben und dann selbst ans Werk zu gehen, kann ich nur abraten. Die richtige Haarfarbe danach wieder hinzubekommen, ist für uns dann schon schwieriger. Und es wird ja wieder eine Zeit geben, da wir eine Haarbehandlung beim Friseur genießen können.

Was kann Mann jetzt tun, der sein Alter verstecken will und die grauen Haare tiefschwarz gefärbt hat?

Es ist besser, keine so extremen Unterschiede in der Haarfarbe zu wählen. Man sollte die grauen Haare leicht eintönen und sie nicht komplett abdecken. Den Friseur anrufen und nach Produkten dafür zu fragen, ist sicher das Beste.