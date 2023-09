Seltene Kürbisart wächst in Greizer Kleingarten

Greiz. Spaziergänger und Wanderer bewundern regelmäßig die außergewöhnlichen Flaschenkürbisse, die an einem Gerüst wachsen.

Immer wieder bleiben Spaziergänger und Wanderer am Zaun des Kleingärtners Ferenc Sötèt in der Anlage „Flügelrad“ der Greizer Neustadt stehen und bewundern seine außergewöhnlichen Flaschenkürbisse, die an einem vier Meter hohen Gerüst wachsen. „In meiner alten Heimat werden sie nach der Ernte oben am Hals abgeschnitten und ausgehöhlt. Nach einem Jahr Trockenzeit dienen sie, vor allem auf dem Land, als Trinkgefäße“, erklärt der gebürtige Ungar, der 1968 als Tischler nach Zeulenroda kam und seit 1974 in Greiz lebt.