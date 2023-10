Seltenes Instrument beim Sinfoniekonzert in Greiz

Greiz/Reichenbach. Was die Greizer Musikfreunde beim nächsten Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie erwartet.

Das nächste Sinfoniekonzert der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach steht an. Es ist bereits das zweite in dieser Saison und wird nach der Premiere in Reichenbach auch in der Vogtlandhalle Greiz zu hören sein.

Im Mittelpunkt des Konzertes steht mit dem Saxophon ein noch junges und eher selten gehörtes Instrument. Sein Spieler Andreas Mader interpretiert zusammen mit dem Orchester Henri Tomasis Konzert für Alt-Saxophon und Orchester sowie Darius Milhauds Scaramouche-Suite für Alt-Saxophon und Orchester.

Werke von Claude Debussy beim Sinfoniekonzert in Greiz

Umrahmt werden laut der Ankündigung die beiden Werke von Claude Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ und Maurice Ravels „Daphnis et Chloé-Suite Nummer 2“.

Das Konzert steht unter Leitung von Chefdirigent Dorian Keilhack. Die Einführung mit Michael Pauser beginnt um 18.45 Uhr. Konzertbeginn ist 19.30 Uhr.

Das Sinfoniekonzert wird am heutigen Mittwoch, 18. Oktober, im Neuberinhaus in Reichenbach aufgeführt, am Freitag, 20. Oktober, dann in der Vogtlandhalle Greiz.

Karten für Reichenbach sind in der Kultur-Info in der Stadt (Telefonnummer: 03765/32 59 240) oder im Internet unter

tickets.vibus.de und für Greiz direkt in der Vogtlandhalle (Telefonnummer: 03661/62 880), der Tourist-Information der Park- und Schlossstadt (Telefonnummer: 03661/689 815) sowie im Internet über Eventim erhältlich.

Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Vogtland Philharmonie: www.v-ph.d