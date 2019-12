Der Chor bei seinem Auftritt im Haus Kollin in Greiz

Greiz. Seit mehr als 30 Jahren singen der Gemeindechor und die Instrumentalisten der Neuapostolischen Kirche Greiz in Seniorenheimen.

Senioren singen fleißig mit

Zahlreiche Heimbewohner in den beiden Seniorenheimen „Anna Seghers“ und „Haus Kolin“ in Greiz warteten schon gespannt auf den Auftritt des Gemeindechors Greiz und der Instrumentalisten der Neuapostolischen Kirche Greiz. Diese schöne Tradition hat schon eine lange Geschichte in der Park- und Schlossstadt. Diese begann bereits vor mehr als 30 Jahren, wie Uwe Schneider von der Neuapostolischen Kirche mitteilt. Fleißig und freudig sangen die Heimbewohner und ihre Besucher bei dem kleinen Konzert die bekannten Advents- und Weihnachtslieder mit oder lauschten den verschiedenen instrumentalen Aufführungen der Gruppe. Zu hören waren beispielsweise Stücke mit Flöten, Klavier oder auch Blechbläsern. Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite greiz.nak-nordost.de.