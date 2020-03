Serie von Graffiti-Schmierereien in Greiz

Unbekannte sprühten am Freitag gegen 22:30 Uhr gleich mehrere Graffitis in der Benndorfstraße, der Ludwig-Jahn-Straße, der Goethestraße, im Feldweg, der Hohen Gasse und der Burgstraße in Greiz. Besprüht wurden Hausfassaden und Stromverteilerkästen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei bei der Polizei Greiz zu melden.