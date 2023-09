Start und Ziel ist am Wanderheim des Wandervereins Greiz.

Sich ein Stück Heimat in Greiz erwandern

Greiz. Am Samstag, 23. September, lädt der Greizer Wanderverein zur Herbsttour ein – geführt oder auf eigene Faust.

Der Greizer Wanderverein lädt alle Wanderfreunde aus Greiz und Umgebung zur neunten Herbstwanderung ein. Die Veranstaltung findet an diesem Samstag, 23. September, statt. Start und Ziel ist am Wanderheim des Wandervereins Greiz e.V. in der verlängerten Heinrich-Fritz-Straße.

Die Wanderer können zwischen zwei gut markierten Strecken und einer geführten Tour wählen. Für Einsteiger empfiehlt sich die durch die Wanderleiter des Vereins geführte zehn Kilometer lange Tour, die über Günthers Siedlung, den Mitschurinweg und Thalbach zum Kontrollpunkt nach Irchwitz führt und auf der 170 Höhenmeter zu überwinden sind. Am Kontrollpunkt werden alle Teilnehmer mit wandertypischer Verpflegung verköstigt.

Geübtere Wanderfreunde können sich für eine 13 Kilometer oder 21 Kilometer lange markierte Strecke entscheiden. Beide verlaufen über den Köhlersteig und Reinsdorf zum Kontrollpunkt nach Irchwitz. Auf diesen anspruchsvolleren Strecken, auf denen 210 beziehungsweise 300 Höhenmeter zu überwinden sind, ist Trittsicherheit und festes Schuhwerk dringend erforderlich. Vom Kontrollpunkt aus verlaufen alle Strecken über den Birkenacker und de Hainberg zurück zum Ausgangspunkt.

Der Start für die markierten Strecken kann individuell zwischen 8 und 9 Uhr erfolgen. Die Teilnehmer erhalten jeweils eine Startkarte und eine Wegeskizze, bevor sie sich auf die ausgeschilderten Strecken begeben. Die geführte Wanderung beginnt am Samstag um 9 Uhr.

Auf allen Routen kann man unterwegs herrliche Ausblicke auf Greiz und Umgebung genießen.