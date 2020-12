Silvester im Landkreis Greiz: Keine unnötigen Notfälle schaffen

Ein Feuerwerkskörper brennt ab. In Deutschland findet in diesem Jahr kein Verkauf statt.

„Alle Feuerwehren im Kreis sind einsatzbereit, wir mussten keine wegen Corona-Fällen abmelden“, sagt der Kreisbrandinspektor Stephan Junghans. Er ergänzt, dass es zwar einige Fälle gegeben hätte, in denen Feuerwehrkräfte in Quarantäne geschickt werden mussten, dadurch sei aber in keinem Fall die Einsatzbereitschaft eingeschränkt gewesen.