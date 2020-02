Die Mitglieder der Singgemeinschaft Gommla-Irchwitz bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Meisel in Greiz Irchwitz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Singgemeinschaft Gommla-Irchwitz zieht Bilanz

Nachdem die Gaststätte Meisel in Irchwitz mit dem Ruhestand der beiden Inhaber Marion und Thomas Kießling als Probe- und Feierort für die Singgemeinschaft Gommla-Irchwitz nicht mehr zur Verfügung steht, wird der Chor in Zukunft immer donnerstags, ab 19.30 Uhr, im Vereinsheim des ASV Gommla seine Übungsstunden abhalten. Das teilt Hans-Jürgen Böttger im Namen des Vorstandes und der Sänger mit und dankt den Wirtsleuten und ihrem Team noch einmal für die langjährige gute Betreuung.

Bei der Jahreshauptversammlung der Singgemeinschaft wurde ein Resümee über das Vereinsleben des vergangenen Jahres gezogen. Im Rechenschaftsbericht sowie bei der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass der Chor ein anspruchsvolles, interessantes und vielfältiges Programm absolvierte. Höhepunkte seien natürlich die Auftritte gewesen, bei den die Besucher viel Zuspruch und Beifall gespendet hätten, schreibt Böttger.

Besonderer Dank gebühre deshalb dem Chorleiterduo Elena Hasanov und Karl-Heinz Arzt. In gemeinsamer zielstrebiger Arbeit sei es ihnen gelungen, das Niveau des Chorgesangs weiter zu verbessern.

Sehr gefragt sei auch die Hutzenstub gewesen, die von den Sängern gestaltet wurde und bei der sie ihre Besucher in der Vorweihnachtszeit mit Liedern aus dem Erzgebirge ihr Publikum unterhielten. Auch hier habe sich Karl-Heinz Arzt in besonders lobenswerter Weise engagiert.

Viele anerkennende Worte gab es für die Organisatoren der Sängerfahrt und der anderen kulturellen Veranstaltungen des Chores. Offensichtlich waren die Sänger mit der Arbeit der Vorstandsmitglieder sowie des Kassenwarts ebenfalls zufrieden, denn diese wurden einstimmig entlastet und wiedergewählt, schreibt Böttger.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden auch langjährige Chormitglieder ausgezeichnet: Siegfried Limmer für 70 Jahre Mitgliedschaft, Klaus-Peter Schobert für 60 Jahre und Bernd Lange für 50 Jahre. Diese Jubiläen würden natürlich auch etwas über die Altersstruktur des Chores aussagen. „Wir hoffen, dass jüngere Männer den Weg zu uns finden, damit auch in Zukunft die schöne Tradition des Chorgesangs fortbesteht. Denn Singen in der Gemeinschaft macht Freude, stärkt Geist und Seele“, so Böttger.