Sinkende Milchpreise bleiben ein Problem für Greizer Bauern

„Ich könnte eigentlich an jeden Milchtransporter, der den Hof verlässt, einen 100-Euro-Schein drankleben“: Gerd Halbauer, Chef der Teichwolframsdorfer Agrar GmbH und Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Greiz-Gera, hat nicht nur mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, er muss sich auch mit einem Problem beschäftigten, das der Branche schon seit vielen Jahren zu schaffen macht: Der Milchpreis sinkt.

31 Cent pro Liter würde er derzeit für seine Milch bekommen, manche Molkereien zahlten auch weniger. „Alles unter 35 Cent ist für mich ein Minusgeschäft.“ Es gehe ihm nicht einmal darum, dass er die 40 Cent pro Liter, die manche Bauern fordern, erreichen wolle: „Natürlich würde ich die mit Kusshand nehmen, aber wenigstens die 35 Cent müssen sein“, sagt Halbauer.

Es gehe im ja nicht darum, sich eine goldene Nase zu verdienen, doch es könne doch nicht sein, dass er weniger Geld für seine Milch bekomme, als das es koste, sie zu produzieren. „Die Lohnkosten steigen, was ja gut so ist, die für Energie auch, aber unser Verdienst fällt.“ „Ich kann ja keinen Betriebszweig aufrechterhalten, den ich permanent querfinanzieren muss“, sagt Halbauer, betont aber, dass er nicht vorhat, sein Unternehmen aufzugeben. Vielmehr setze er nun seine Hoffnung in den neuen Stall, der derzeit im Bau ist und durch Automatisierungstechnik die Kosten senken soll.

„Wir haben viel gekämpft, um die Einkaufsketten auf das Problem aufmerksam zu machen. Wir haben ihnen gesagt, dass es so nicht weitergehen kann“, sagt Halbauer und wirkt resigniert, denn getan hat sich wenig. „Sie drücken die Preise bei den Produzenten, um ihren Gewinn zu steigern.“ Erst jüngst hatte etwa der Aldi-Konzern angekündigt, seine Anhebung der Milchpreise wieder zurückzunehmen, weil die anderen Einkaufsmärkte nicht mitzogen, laut Bericht der Lebensmittelzeitung ihre Preise sogar senkten – der Preiskampf ging in eine neue Runde.

Der Milchpreis ist nicht das einzige Problem, sagt Halbauer. Auch der Preis für das Rindfleisch falle, unter anderem, weil Hotels und Gaststätten infolge der Pandemie schließen mussten. Neben einer Erhöhung des Milchpreises setze er daher seine Hoffnung auf die Verbraucher: „Es ist wichtig, dass Menschen einheimische Produkte kaufen und nicht Rindfleisch aus Argentinien.“ Ansonsten führe dies dazu, dass die einheimischen Betriebe schließen würden und nur noch aus dem Ausland importiert werde, ohne das man wisse, wie dort produziert werde. Das aber habe nun gar nichts mehr mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun.

Im Mai 2020 wurden laut Thüringer Landesamt für Statistik mit rund 297.000 Tieren erstmals seit 1990 weniger als 300.000 Rinder und rund 2,8 Prozent weniger als noch im November 2019 registriert. Rückläufig ist auch die Zahl der Milchkühe. Sie ging um fast 2000 Tiere oder 1,9 Prozent im Vergleich zum November 2019 zurück und lag bei rund 95.000 Tieren. „Die Rinderhaltung Thüringens konzentrierte sich im Saale-Orla-Kreis (33. 929 Tiere), Landkreis Greiz (30.644 Tiere) und im Wartburgkreis (28.921 Tiere). In diesen drei Kreisen standen fast ein Drittel beziehungsweise 31,5 Prozent der Thüringer Rinder", schreibt das Landesamt.