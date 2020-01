SK Greiz 1881 siegt in der Vorrunde

Greiz. In der Greizer Gaststätte Stadtmühle hat der Schachklub Greiz die Runde fünf in der Kreisliga Greiz gegen Schachfreunde Greiz 2 mit 3,5:0,5 gewonnen. Ergebnisse des Lokalderby im Einzelnen: (Im Bild von hinten) Brett 1: Alexander Neudeck – Alesandro Fischer 0,5:0,5; Brett 2: Sergey Kuleshov – Aike Poetschlag 1:0; Brett 3: Harald Reiher – Mika Rohleder 1:0; Brett 4: Anton Jarushnikov – Francesco Fischer 1:0; Gesamtergebnis 3,5:0,5. Damit ist SK Greiz 1881 Sieger der Vorrunde, egal, wie das Spiel zwischen dem ThSV Triebes 2 und SC Rochade Zeulenroda 4 am Sonntag, 2. Februar, ausgeht.