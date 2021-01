Skulptur in Greiz größtenteils zerstört

Von Conni Winkler

Greiz. Über den Jahreswechsel, zwischen dem 30. Dezember und dem 1. Januar zerstörten Unbekannte eine Sandstein-Skulptur im Schanzengarten in Greiz. Die Figur, bei der es sich vermutlich um die griechisch-römische Göttin handelt, wurde vom Sockel gestoßen und zerbrach in mehrere Teile.

Wie die Untere Denkmalschutzbehörde mitteilte, handelt es sich wahrscheinlich um eines der wenigen erhalten gebliebenen Teile der Barockgartenanlage des Oberen Schlosses Greiz. Über den Bildhauer und Steinmetz könnten keine Angaben gemacht werden. „Es gibt keine Dokumentation zu dieser Statue. Ob sie tatsächlich aus der Barockzeit stammt, wissen wir nicht mit Sicherheit“, sagt der Sachgebietsleiter der Unteren Denkmalschutzbehörde Jörg Metzner. Doch vieles spreche dafür. „Es war absolut üblich, Barockgärten mit Statuen wie dieser auszustatten. Ob es sich jedoch um die Glücksgöttin Fortuna oder um die Blütengöttin Flora handelt, können wir nicht sagen“, so Metzner. Dafür sei die Statue schon vorher zu stark verwittert und beschädigt gewesen. Jahrelang war die Figur eingelagert gewesen und wurde erst in den 90er-Jahren wieder auf ihren alten Sockel gestellt, jedoch ohne dass sie restauriert wurde, wie es seitens der Behörde heißt.

Die Denkmalschutzbehörde werde die Statue kunsthistorisch einordnen lassen, um entscheiden zu können, ob eine aufwendige Wiederherstellung und Restaurierung überhaupt lohnenswert sei. Eine erste Begutachtung des Schadens durch die Untere Denkmalschutzbehörde erfolgte am Montag.

„Die Statue ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie an einem Aussichtspunkt auf dem Schlossberg steht, von wo aus man die ganze Innenstadt überblicken kann. Sie ist ein beliebtes Fotomotiv bei Touristen“, sagt Jörg Metzner. Daher soll auch in Zukunft an dieser Stelle wieder eine Statue ihren Platz finden. Ob jedoch die alte Statue wiederhergestellt oder eine neue angefertigt werde, stehe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.