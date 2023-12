So gehen die Stadt- und Gemeindechefs der Region ins neue Jahr

Es könnte laut und bunt werden, das diesjährige Silvesterfest. Doch wie verbringen die Gemeinde- und Stadtchefs der Region den Jahreswechsel ins Superwahljahr?

Im kommenden Frühjahr und Sommer stehen die Kommunalwahlen an und die Gemeinde- und Stadtchefs der Region werden neu gewählt. Wir haben nachgefragt, wie die lokalen Politiker ins (Wahl-)Jahr rutschen.

Der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) lässt den Jahreswechsel heuer ruhiger angehen. „Wir treffen uns dieses Jahr mit Freunden zu einem Raclette-Abend und nach dem ausführlichen gemeinsamen Essen werden wir das Feuerwerk in und um Greiz genießen“, sagt der Greizer Stadtchef, der im kommenden Jahr erneut ins Rennen um den Bürgermeister-Stuhl der größten Stadt im Landkreis Greiz geht. Auch eigenes Feuerwerk gehört für ihn zum Jahreswechsel dazu. „Wir feiern traditionell gemeinsam mit Wegbegleitern und gehen gern auch mal zur Silvesterparty. Diesmal ist ein etwas ruhigerer Abend geplant“, freut sich Schulze auf Silvester.

Alexander Schulze feiert Silvester mit Freunden am heimischen Raclette. Foto: Conni Winkler / Funke Mediengruppe Thüringen

Ebenfalls wieder auf dem Wahlzettel stehen wird im kommenden Jahr Nils Hammerschmidt (IWA-Pro Region) in Zeulenroda-Triebes. Er will sein Bürgermeisteramt der zweitgrößten Stadt im Landkreis Greiz verteidigen. Er will den Jahreswechsel nach einem überaus turbulenten Jahr eher ruhig verbringen. „Es gibt diesmal gar nicht viel Tam-Tam. Wir sind vier Pärchen und gehen im Landkreis Greiz ein wenig wandern am Silvestertag. In zwei Gaststätten werden wir einkehren und das Jahr so eher beschaulich ausklingen lassen“, freut sich der Zeulenrodaer Stadtchef auf ein paar ruhige Stunden zum Jahreswechsel.

Bürgermeister Nils Hammerschmidt stellt sich 2024 erneut zur Wahl zum Zeulenrodaer Stadtoberhaupt. Er feiert Silvester aktiv und in der Region. Foto: Heidi Henze

Bergas Stadtoberhaupt ist ein paar Tage in Tschechien unterwegs

Der Bergaer Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) hingegen wird den Jahreswechsel diesmal nicht in der Region verleben. Und dass, obwohl für „seine Stadt“ dieser Jahreswechsel ein ganz besonderer ist. Zum 1. Januar fährt Berga in den Hafen der Ehe mit der Gemeinde Wünschendorf ein. „Ich werde mit meiner Frau ein paar schöne Tage im tschechischen Brünn verleben und dort auch Silvester feiern“, freut sich der Bergaer Bürgermeister über einen Silvesterausflug, bevor er dann – bis zur Wahl des neuen Bürgermeisters von Berga-Wünschendorf – als beauftragter Bürgermeister die Geschicke der fusionierten Stadt leiten wird. Er selbst wird aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl antreten.

Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer feiert mit seiner Gattin den Jahreswechsel in Tschechien. Foto: Conni Winkler / Greiz

Stefanie Soch (parteilos), ehrenamtliche Bürgermeisterin von Hohenleuben, startet das Jahr, in dem der Stadtrat von Hohenleuben zur Wahl steht, im Kreise von Freunden und Familie. „Wir haben die Hütte voll“, sagt die Bürgermeisterin. Zusammen mit weiteren fünf Familien und Kinder wird zu Hause gefeiert. Obwohl die Hohenleubenerin in der Hotellerie arbeitet, würde ihr Chef in Schleiz darauf achten, dass die Mütter mit Kindern an solchen Tagen freibekommen. Das findet sie ganz toll. Die Hohenleubener wählen ihr Stadtoberhaupt erst 2027.

Stefanie Soch, ehrenamtliche Bürgermeisterin Hohenleuben, hat an Silvester frei und feiert den Jahreswechsel in großer Runde. Foto: Heidi Henze

Bürgermeister aus dem Landkreis Greiz zwischen Tanz in der regionalen Gaststätte und Lust auf Sonne zu Silvester

Für Frank Schmidt (CDU) aus Auma-Weidatal soll es das letzte Jahr werden im Dienst der Landgemeinde als Bürgermeister. Er wird sich Ende Mai, wenn die Auma-Weidataler zur Kommunalwahl an die Wahlurne gebeten werden, nicht noch einmal aufstellen lassen. In das Jahr feiert er zusammen mit Freunden im Triebeser „Goldenen Löwen“.

Für Frank Schmidt, Bürgermeister von Auma-Weidatal, endet die Zeit im Wahlamt im kommenden Jahr, das er auf einer Party in Triebes begrüßen wird. Foto: Norman Börner

Petra Pampel (IWA-Pro Region) verbringt den Jahreswechsel diesmal mit der gesamten Familie – Kinder und Enkelkinder sind mit unterwegs – im Ausland. „Weil das Wetter hier nicht so doll ist, haben wir uns für eine Flucht ins Warme entschieden. Silvesterparty und Feuerwerk gibt es aber auch an unserem Urlaubsort. Da wird gern gefeiert bis in die frühen Morgenstunden – mal sehen, wie lange ich durchhalte“, lacht die Bürgermeisterin von Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Eigentlich möchte sie es nach einem aufregendem Jahr ein bisschen ruhig angehen und zum Jahresstart noch etwas in der Sonne entspannen. In der Landgemeinde wird dieses Jahr nur der Gemeinderat gewählt, die Bürgermeisterwahl steht erst im Jahr 2025 an. Auf dem Wahlzettel für den Kreistag wird man das umtriebige Gemeindeoberhaupt aber wieder finden.

Bürgermeister im Landkreis Greiz: Private Party mit Freunden oder Gastgeber für die Silvesterfeier

Der Langenwetzendorfer Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) geht höchst entspannt ins neue Jahr, denn in „seiner“ Landgemeinde gibt es 2024 noch keine Bürgermeisterwahl. „Ich amtiere ja erst seit 2021 und die nächste Bürgermeisterwahl findet demzufolge erst regulär im Jahr 2027 statt. Aber auf der Kreistagswahlliste findet man mich natürlich trotzdem“, kündigt Dittmann an, 2024 eben dennoch bei einer Wahl anzutreten. Der Langenwetzendorfer Gemeindechef ist bei einer privaten Feier in der Region unterwegs. Er wird das neue Jahr mit farbenfrohen Silvesterbatterien im Kreise seiner Freunde begrüßen, kündigt er an.

Der Bürgermeister von Langenwetzendorf, Kai Dittmann, feiert den Übergang zum Jahr 2024 im Freundeskreis. Foto: Conni Winkler / Greiz

Gisbert Voigt (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Langenwolschendorf, wird das neue Jahr zusammen mit seiner Frau zu Hause begrüßen. Im kommenden Jahr müssen die Langenwolschendorfer die Gemeinderatsmitglieder neu wählen. Er wird als Bürgermeister noch bis 2028 der Gemeinde vorstehen, die Gemeindebürger hatten ihn erst 2022 wiedergewählt