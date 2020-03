In einem leeren Unterrichtsraum an einer Grundschule sind die Stühle auf einen Tisch gestellt.

So reagieren Greiz und Zeulenroda-Triebes auf Kitaschließung

Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, schließt das Bundesland Thüringen ab Dienstag alle Schulen und Kindertagesseinrichtungen bis zum Ende der Osterferien. Eine Notbetreuung wird nur für Kinder, bei denen beide Elternteile in zur Bewältigung des Virus notwendigen Bereichen der Wirtschaft tätig sind gewährt. Das sind das Gesundheitswesen, Pflegebereich, Herstellung von medizinischen oder pflegerischen Produkten, öffentliche Sicherheit und Ordnung oder im Katastrophenschutz. Alle anderen Eltern stehen vor der kurzfristigen Herausforderung, die Betreuung ihrer Kinder privat zu regeln. Wir haben bei Kitas, Schulen und Unternehmern nachgefragt, wie sie auf die Situation reagieren und welche Unterstützung eventuell die Arbeitgeber leisten können.

Eltern reagieren meist besonnen und verständnisvoll

Aus den befragten Bildungseinrichtungen ist zu vernehmen, dass die Eltern auf den Informationsveranstaltungen am Montag besonnen und verständnisvoll auf die Mitteilung reagiert hätten. „Es gab natürlich sehr viele Nachfragen. Aber der Elternbeirat hatte bereits im Vorfeld gut informiert", sagt Antje Helmert, Leiterin der Kindertagesstätte Frohe Zukunft in Zeulenroda-Triebes. In den städtischen Betreuungseinrichtungen der Stadt Zeulenroda-Triebes - zu denen neben der Frohen Zukunft noch die Kita Sonnenschein gehört - sind insgesamt rund 260 Kinder angemeldet.

Für Eltern, die möglicherweise einen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, gab es ein entsprechendes Formular mit auf den Weg. Mit der Notbetreuung könne man nur Betriebe und Behörden entlasten, die auf einen möglichst vollständigen Personalbestand angewiesen sind, um die aktuelle Situation zu bewältigen. Derzeit rechnet man in Zeulenroda-Triebes damit, dass zwischen fünf und sieben Kinder Anspruch auf eine Notbetreuung haben. "Unsere Erzieherinnen werden ohnehin weiter auf Arbeit erscheinen. Es gibt genug Aufgaben neben der Kinderbetreuung", sagt Antje Helmert. Da die Kita über mehre Räume verfügt, überlege man derzeit noch, ob es sinnvoll sein könnte, diese Kinder in zwei Gruppen aufzuteilen, um das Risiko weiter zu minimieren. Laut Vorgabe dürfen die Notgruppen die Größe von 15 Kindern nicht überschreiten.

Dittman übt Kritik an Landesregierung

In Langenwetzendorf kritisiert Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) die Informationspolitik des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. „Wir fühlten uns nach der Mitteilung am Freitag recht alleine gelassen", sagt er. Vieles habe man erst Stück für Stück über das Internet erfahren. Also Kommune habe man dennoch schnellstmöglich reagiert. So werden von den fünf Kitas in Trägerschaft der Gemeinde nur die beiden in Langenwetzendorf und Wildetaube für Notfälle und Nachfragen geöffnet bleiben. „Auch bei uns sind die Eltern ruhig und überlegt mit der Situation umgegangen", sagt die Leiterin einer Kita aus Langenwetzendorf. Die meisten suchen im privaten Bereich nach einer Lösung für die Betreuung. Weil der Coronavirus vor allem ältere Menschen bedroht, rät das Ministerium allerdings davon ab, die Kinder von den Großeltern betreuen zu lassen. „Hier muss allerdings jeder selbst eine Entscheidung treffen", sagt die Kita-Leiterin aus Langenwetzendorf.

Aber was ist, wenn das nicht gelingt? In manchen Branchen ist Home-Office - also das Arbeiten von Zuhause - eine Möglichkeit. Im IT-Unternehmen Lacos aus Zeulenroda-Triebes ist dies eine der Optionen, um die Kinderbetreuung der Mitarbeiter sicher zu stellen. "Unsere Branche hat es natürlich einfacher als viele andere", sagt Geschäftsführer Holger Hübschmann. Außerdem sei es auch kein Problem, mal ein oder zwei Kinder mit ins Büro zu bringen. Dies handhabe man aber bereits seit Jahren so.

Anders sieht das in handwerklichen Firmen wie dem Landmaschinenunternehmen Laremo aus Langenwetzendorf aus. "Grundsätzlich ist natürlich jeder privat verpflichtet, die Kinderbetreuung sicher zu stellen", sagt der stellvertretende Geschäftsführer Stefan Comolle. Sollte es allerdings Härtefälle im Unternehmen geben, sei es aber durchaus möglich, eine Lösung zu finden. So könnten Mitarbeiter dann beispielsweise Zuhause bleiben und die Stunden über ein Zeitkonto abgelten.

Rund 800 Kinder in Greiz betroffen

In der Stadt Greiz sind rund 800 Kinder und 100 Erzieher von der Schließung betroffen. In einer Krisensitzung habe man noch am Sonntag ein erstes Anschreiben an Eltern und Einrichtungen verfasst, sagt Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos). Für die Notbetreuung wollte man vorerst alle Einrichtungen offen und besetzt lassen. Eine Krisensitzung mit den Leitern der Kitas soll das weitere Vorgehen bestimmen.

Ebenfalls von der Schließung betroffen sind Schulen. An der Elstertalschule in Greiz werden an zwei Standorten Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse unterrichtet Auch hier wird die ruhige Reaktion der Eltern gelobt. „Allerdings stellen sich für verschiedene Klassenstufen ganz unterschiedliche Fragen. Die 12-er machen sich jetzt natürlich Gedanken, wie der Ausfall ihren Weg zum Abitur beeinflusst", sagt Schulleiter Jörg Heinig. Erst in den kommenden Tagen werde sich klären, wie es organisatorisch weiter geht. Lernpläne für die Schüler müssten erarbeitet und bestehende Termine eventuell neu festgelegt werden."Ich bin aber optimistisch, dass wir diese Zeit überstehen. Wenn Probleme auftauchen, lassen sich diese sicherlich lösen", so der Schulleiter.