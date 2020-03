So trifft Corona Landwirte in der Region

Die Feldarbeit steht an, die Tiere müssen versorgt werden - die Sorgen treiben die Landwirte im Landkreis um. "Arbeit ist genug da", sagt Uwe Feustel, Geschäftsführer der Rima Agrofarm Betriebs GmbH Greiz-Moschwitz. "Gerade den Tieren gegenüber haben wir eine Verantwortung. Da kann ich nicht einfach die Tür zu schließen."

Die Mitarbeiter müssen da sein, wegen Quarantäne oder der Kinderbetreuung zu fehlen, kann einen landwirtschaftlichen Betrieb in große Schwierigkeiten bringen. "Wir haben mit Landrätin Martina Schweinsburg beim Ministerium erreicht, dass auch Personal aus Betrieben mit großen Tierbeständen eine Ausnahmegenehmigung für die Notfallbetreuung von betroffenen Kindern erhält", sagt Gerd Halbauer, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes.

Tiere müssen täglich versorgt werden

Bis zum 16. März war dieser Bereich der Wirtschaft offenbar nicht im Fokus, aber Schweine, Kühe, Hühner müssen versorgt werden. Die Mitarbeiter müssen ihre Kinder in die Notfallbetreuung in Kitas und Schulen geben können.

Drei Mitarbeiter, zwei in Quarantäne und ein Vater zur Betreuung seines Kindes, weil die Mutter im Gesundheitswesen arbeitet, fehlen in der 21 Mann starken Pöltzschtal Agrar GmbH. Der Vater könnte nun, nach der neuen Ausnahmegenehmigung, sein Kind im Notfall betreuen lassen. Dennoch. Er könne den Ausfall händeln, sagt Geschäftsführer Martin Treibmann. Außerdem habe er den Ablauf des Betriebes so gestrickt, dass man sich nicht unbedingt sehen müsse. „Desinfektionsmittel haben wir verteilt. Wir versuchen alles, um den Betrieb am Laufen zu halten“, so Treibmann. Bald müssten Erbsen und Sommergerste ausgesät werden, der Mais käme im April dran. Da könne man nur hoffen, dass die Organisation so klappt.

Dann müssen alle melken

Die größte Sorge gilt auch bei Treibmann dem Kuhstall. „Die Kühe müssen zwei Mal am Tag gemolken werden. Wenn noch mehr Leute ausfallen, dann müssen alle melken.“ Man helfe sich da auch aus den anderen Bereichen, sagt der Chef der Agrargenossenschaft Elstertal, zu der die Pöltzschtal Agrar gehört.

In der Teichwolframsdorfer Agrar GmbH legt Chef Halbauer Wert darauf, dass alle so wenig wie möglich Kontakt haben. „Wir halten die Pausen getrennt ab, damit ein Minimum an Leuten zusammensitzt. Diejenigen, die auf dem Feld arbeiten, würden schon mal auf dem Schlepper essen.“ Aber Halbauer lässt lieber das Essen an den Feldrand bringen, als Infektionen zu riskieren. Von Landromantik hat das nichts mehr. „Hoffentlich bringt es was“, sagt Halbauer.

Bis 30 Prozent Mitarbeiter fallen aus

Laut einer Umfrage in der Tierproduktion kam es bislang zu fünf bis 30 Prozent Ausfällen von Mitarbeitern, berichtet der Kreisbauernverbandschef. Die Ausnahmegenehmigung liegt jetzt auf dem Tisch, alle andere Themen werden angefasst.

Problem Absatz: Im Milchsektor und beim Rindfleisch gibt es Schwierigkeiten. Das weiß Halbauer aus eigener Erfahrung. Wenn die Partner Molkerei Zeulenroda-Triebes zu einem italienischen Mutterkonzern gehört und nur einen Teil hierzulande verarbeitet, dann seien Probleme unvermeidbar. Erhebliche Einbußen für Milchbauern könnten die Folge sein.

Investitionen auf Eis gelegt

Einer der Milchbauern in der Region, der davon betroffen wäre, ist Thomas Böttcher aus Langenwetzendorf. Seine 220 Kühe geben 2,2 Millionen Liter Milch im Jahr. Den Großteil der Rohmilch liefert er an die Molkerei in Zeulenroda-Triebes, die diese auch an den italienischen Mutterkonzern weiterliefert. Noch sei der Absatz gewährleistet, weil die Grenzen für den Güterverkehr weiter offen sind, aber auch er fürchtet um die Zukunft.

Wilfried Waldenmaier ist der Geschäftsführer der MZG Molkerei Zeulenroda GmbH. Er bestätigt die schwierige Situation. Weniger Absatz und Wartezeiten an den Grenzen würden sich negativ auf das Geschäft auswirken. „Die Grenzen für den Lebensmittelverkehr sind allerdings weiter offen und wir werden unserer Verantwortung gerecht“, sagt er.

So werde man auch die Milch von den regionalen Landwirten weiter abnehmen. Hier gebe es feste vertragliche Vereinbarungen.

Der Betrieb von Thomas Böttcher in Langenwetzendorf habe als Familienunternehmen derzeit noch keine Problem mit kranken Mitarbeitern. Die Frauen müssten allerdings die Arbeit ruhen lassen, um die Kinder zu Hause zu betreuen, sagt er. Mit der neuen Entscheidung zur Notfallbetreuung könnte sich das allerdings ändern. Investitionen, die für diese Jahr geplant waren, hat Böttcher erst mal auf Eis gelegt.

Einbußen würden auch bei den Schlachtungen verzeichnet. Manche Schlachthöfe würden nicht mehr durchgängig arbeiten. Wenn in seinem Betrieb eine größere Lieferung ausgesetzt würde, dann habe das Folgen, sagt Halbauer. Das treibt auch Uwe Feustel von der Rima Agrofarm um. Aber konkrete Informationen habe er nicht.

Problem Schlachthof

Was, wenn Schlachtungen notwendig sind? Und bekommen wir unsere Betriebsmittel wie Saatgut, Dünger, Diesel weiter, fragt Feustel besorgt. Der Kopf sei voll von Gedanken, wie das alles geschafft werden soll. „Kredite, wie vom Staat versprochen, helfen doch nicht“, sagt Feustel. "Die muss man zurückzahlen." Aber im Hofladen seines Betriebes war der Absatz gut. Geradezu Hamsterkäufe seien dort abgegangen: Kartoffeln, Wurstkonserven, Honig. Bliebe nur die Frage nach der Lagerung der Kartoffeln. „Das geht auch nicht endlos“, so Feustel.

Familienbetrieb bisher nicht betroffen

Lars Köber hat einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb in Dobia. Er spüre bisher noch keine Auswirkungen der Corona-Krise. Drei Familienmitglieder und zwei Mitarbeiter kümmern sich im Betrieb um Felder, Mast- und Milchvieh sowie Geflügel. „Solange alle gesund bleiben, kommen wir über die Runden“, sagt er. Außerdem sei eine Verlangsamung der Abläufe in dieser Phase des Jahres noch zu kompensieren. „Während der Erntezeit würde es uns schwerer treffen“, sagt er. Man müssen jetzt Ruhe bewahren und abwarten. „Irgendwie wird es schon werden“, sagt er.

Ob Saisonarbeiter kommen

„Die Betriebe müssen offen sein und sagen, wie es mit Absatz und Beschäftigung aussieht“, sagt Halbauer als Kreisverbandsvorsitzender. „Wir sind noch am Anfang, dies zu ermitteln. Dem, der in Notlage kommt, muss geholfen werden“, sagt er.

Saisonarbeitskräfte haben nicht alle. Aber in Teichwolframsdorf arbeiten Polen im Tierbereich. „Vielleicht können wir den Arbeitsrhythmus mit drei Wochen Arbeit, einer Woche frei unterbrechen“, hofft Halbauer. Er wisse nicht, wenn seine Leute nach Hause fahren, ob sie wieder zurückkönnen. Und schließlich müsse man das Arbeitszeitgesetz beachten. Um hier Lockerungen vornehmen zu können, müsse das Signal von oben kommen, sagt Halbauer.