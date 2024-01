Im Kreis Greiz sind im Dezember mehr Menschen ohne Arbeit

Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Arbeitsagentur hat ihre Zahlen für Dezember veröffentlicht. Wie der Landkreis Greiz im Vergleich zu anderen dasteht.

Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Greiz, der auch Zeulenroda-Triebes umfasst, ist von November auf Dezember um 55 auf 1618 Personen gestiegen. Das waren 80 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr, wie die Agentur für Arbeit Thüringen Ost mitteilt.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug damit im Dezember 6,3 Prozent. 0,4 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr (5,9). Es meldeten sich 299 Personen neu oder erneut arbeitslos, zwölf weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 237 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–14).

Auch Arbeitsstellen werden weniger

Seit Jahresbeginn gab es laut Arbeitsagentur insgesamt 3560 Arbeitslosmeldungen, die Veränderung zum Vorjahreszeitraum ist nur gering (–12); dem gegenüber stehen 3477 Abmeldungen von Arbeitslosen (+173).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um sechs Stellen auf 323 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 54 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 60 neue Arbeitsstellen, vier weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 629 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 39.

Arbeitslosigkeit steigt fast überall an – teilweise deutlich

Auch in den benachbarten Städten und Landkreisen ist die Arbeitslosigkeit im Dezember gestiegen und liegt teilweise deutlich über der Zahl vor einem Jahr. Im Altenburger Land beispielsweise betrug die Quote 8,8 Prozent und lag damit um einen Prozentpunkt über dem Vorjahr. In Pößneck kletterte sie von 6,2 Prozent im Dezember 2022 auf 6,8 Prozent 2023 und in Schleiz von 4,5 auf 4,8 Prozent.