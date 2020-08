Die Band Viertelnach7 mit den Sängerinnen der Gette Sisters treten bei den Sommerkulturtagen in Greiz auf.

Sommerkulturtage am Wochenende in Greiz

Bereits zum fünften Mal lädt der Kulturverein „Thearter“ aus Greiz am Wochenende alle großen und kleinen Kulturfreunde zu den Sommerkulturtagen ein, die aufgrund der aktuellen Lage allerdings auf zwei Tage reduziert werden, wie der Verein nun mitteilt.

Das in Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen entstandene Programm steht unter dem Motto „Die goldenen 20er“. Austragungsort der Open-Air-Veranstaltung am 21. und 22. August ist der Goethepark hinter der Vogtlandhalle. Das facettenreiche Programm will für jeden Besucher etwas bieten – egal, ob das Interesse eher musikalischer, schauspielerischer oder cineastischer Natur ist.

Familienpicknick am Samstag

Los geht es mit Musik am Freitagabend, wenn die Jazzmusiker von Viertelnach7 zusammen mit den Gette Sisters und Jazz, Swing, Charleston und Co. Die acht Musiker und Sängerinnen präsentieren die typische Musik der 1920er Jahre.

Am Sonnabend findet dann der traditionelle Familiensamstag statt mit gemütlichem Familienpicknick, verschiedenen Spiel- und Spaßangeboten, einem Trödelmarkt, dem ersten Theater-Lunch, einer szenischen Lesung, einer historischen Modenschau, Tanz- und Theaterdarbietungen, Open-Air-Kino und einigem mehr.

Tickets für den Freitagabend und Samstagabend gibt es für jeweils 5,50 Euro an der Abendkasse vor Ort. Alle anderen Programmpunkte sind kostenfrei.

Programm

Freitag, 21. August, 19.30 Uhr: „Let’s swing and sing“ – Das Sommerkonzert mit Viertelnach7 und den Gette Sisters

Samstag, 22. August, 10 bis 18 Uhr: Familienzeit – Der Familientag mit Spiel & Spaß und Familienpicknick; 10 bis 16 Uhr: Frühs(c)hoppen – Der Trödelmarkt unter freiem Himmel; 12 Uhr: „Die Physiker“ – Der Theater-Lunch (Greizer Theaterherbst); 14 Uhr: „Das waren die goldenen 20er“ – Die Modenschau („Thearter“-Verein Greiz); 15 Uhr: „Let’s swing and dance“ – Das Tanzprogramm (Tanzsportverein Greiz); 16 Uhr: „Das Schlaraffenland“ – Das Sommermärchen (Kleinauf-Theater Greiz); 19.30 Uhr: „The great Gatsby“ – Das Sommerkino (in Zusammenarbeit mit dem Filmclub Casino)