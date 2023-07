2020 führte das Kleinauftheater zu den Sommerkulturtagen in Greiz das Märchen vom Schlaraffenland auf.

Sommerkulturtage in Greiz entführen in die 80er

Greiz. Der „Thearter“-Verein lädt Ende August im Greizer Goethepark zu Musik, Kino, Darbietungen und mehr ein.

Es ist zwar noch ein paar Wochen hin, aber der Greizer „Thearter“-Verein arbeitet schon fleißig am Programm der diesjährigen Sommerkulturtage, die die Besucher im Greizer Goethepark in diesem Jahr in die 1980er-Jahre entführen sollen. Für Freitag und Samstag, 25. und 26. August, wird dafür ein buntes Programm mit Musik, Theater und Open-Air-Kino vorbereitet.

Der Freitagabend steht mit einem Auftritt der regionalen Band „Final Selection“ (ab 20 Uhr) ganz im Zeichen der Musik, vor allem Wave, Neue Deutsche Welle und Synthiepop. Davor (ab 19 Uhr) und nach dem Bandkonzert legt dann DJ Robby auf und will natürlich auch die beliebten Titel aus der Zeit zu Gehör bringen.

Der Samstag startet um 11 Uhr mit einem Familienfest bei freiem Eintritt. Kurze Auftritte des Greizer Theaterherbstes, der Lucky Line Dancer und des Tanzsportvereins Greiz werden um Musik, Kinderschminken oder Luftballonmodellage ergänzt.

Ab 11 Uhr öffnet auch der kleine Trödelmarkt mit allerlei Raritäten, ab 15 Uhr gibt es die letzte Gelegenheit, das Musiktheater für Kinder „Eule findet den Beat – auf Europatour“ zu erleben.

Am Abend gibt es dann in Zusammenarbeit mit dem Greizer Filmclub Casino einen der Kultfilme der 1980er-Jahre zu sehen: „Ghostbusters – die Geisterjäger“ auf der Open-Air-Leinwand.

Tickets für die beiden Abendveranstaltungen gibt es für acht Euro (Freitag) und sechs Euro (Samstag), zuzüglich eventueller Vorverkaufsgebühren montags von 17 bis 20 Uhr bei der Entspannbar im 10arium, in der Tourist-Information sowie unter 10arium.tickettoaster.de. Das Familienfest ist kostenfrei. Bei schlechtem Wetter findet alles im 10arium in der Naumannstraße statt.