Sonderhilfe für Busanbieter im Landkreis Greiz

Greiz/Gera. Für die beiden Busgesellschaften im Landkreis, PGR und RVG, werden 533.000 Euro in diesem Jahr zusätzlich bereitgestellt.

„Mit Sonderfinanzhilfen in Höhe von 25 Millionen Euro leistet der Freistaat Thüringen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des ÖPNV in einer schwierigen Situation“, ließ am Donnerstag Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) verlautbaren. Damit wolle man verhindern, dass sich die steigenden Energiekosten negativ auf das ÖPNV-Angebot auswirken oder die Preise massiv steigen. Das Ministerium stellt Mittel aus dem „Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds“ zur Verfügung. Heuer stehen zehn, im kommenden Jahr 15 Millionen Euro bereit.

Für die beiden Busgesellschaften im Landkreis Greiz, PGR und RVG, werden laut Geschäftsführer Stefan Meißner 533.000 Euro in diesem Jahr zusätzlich bereitgestellt. Für 2023 gäbe es noch keine konkrete Zuschusshöhe. Die Buspreise habe man heuer nicht erhöht, 2023 werde man das aber tun müssen. Durch den Sonderzuschuss werde die Erhöhung aber moderat ausfallen.