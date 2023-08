Der Biobauernhof Franz hat Sonnenblumen in Naitschau gepflanzt.

Sonnenblumen lachen in Naitschau und sind heiß begehrt

Naitschau. Warum auf dem gelb strahlendem Feld bei Naitschau sogar lachende Gesichter zu entdecken sind.

Biobauer Franz aus Naitschau hat auf etwa vier Hektar Sonnenblumen gepflanzt. Landwirtin Sophie Franz sagt, dass die Körbe in diesem Jahr besonders groß geraten seien dank der günstigen Witterung. Der Regen sei zur rechten Zeit gekommen. Dass sich auf den Blüten viele Bienen tummeln und manchmal sogar lachende Gesichter in die Blüte zaubern, liegt daran, dass Hobbyimker Rico Steinert ein paar seiner Bienenvölker ins Feld gestellt hat. So liefern die Sonnenblumen nicht nur Kerne und Öl, sondern auch Honig.