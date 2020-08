Sophienhaus-Konzert mit dem Greizer Ensemble „pro anima“

Am Sonntag, 23. August, lädt das Museum Schloß Burgk um 15 Uhr zu einem Konzert mit dem Greizer Ensemble „pro anima“ in das Sophienhaus ein. Das Streichquartett, zu dem Henrik Haluza (erste Violine), Katrin Tittes (zweite Violine), Katharina Oberreuter (Viola) und Jürgen Tittes (Cello) gehören, befasst sich vornehmlich mit der Pflege und Aufführung barocker und frühklassischer Musik, schreiben die Veranstalter.

Proben dank kleiner Besetzung möglich

Dank der kleinen Besetzung sei es dem Ensemble auch in den vergangenen Monaten möglich gewesen, zu proben und ein länger geplantes musikalisches Projekt vorzubereiten.

Im Mittelpunkt standen dabei Werke von Johann Friedrich Fasch (1688 bis 1758), die unter dem Titel: „Vergessene Kammermusik wiederentdeckt“ in diesem Jahr von einem kleinen Musikverlag in Darmstadt erstmals herausgegeben wurden.

Der in Buttelstedt als erstes Kind eines Schuldirektors geborene Johann Friedrich Fasch gründete in seiner Leipziger Universitätszeit ein studentisches Collegium musicum, das sich aufgrund seiner Abendmusiken großer Beliebtheit erfreute.

Von 1719 bis 1721 war er außerdem als Stadtschreiber und später auch als Organist in Greiz angestellt, bevor er am Hof in Zerbst zu großer Berühmtheit gelangte. In Zerbst verstarb er auch am 5. Dezember 1785. Seine kammermusikalischen Werke sind bisweilen überraschend temperamentvoll und von spritziger Lebendigkeit.

Auch andere Komponisten erklingen

Beim Konzert am 23. August im Sophienhaus werden neben Johann Friedrich Fasch auch Werke von Johann Bernhard Bach, Antonio Vivaldi, Giovanni Benedetto Platti, William Herschel und Georg Matthias Monn zu Gehör gebracht.

Aufgrund des begrenzten Platzangebots wird um eine Anmeldung zum Konzert gebeten. Kartenvorbestellungen sind über Telefon 03663/400 119 und per E-Mail an: museum@schloss-burgk.de möglich. Das Konzert findet zugunsten des Museums statt, um eine Spende wird gebeten.