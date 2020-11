Kurz vor Ende des Jahres 2020 hat auch die Stadt Berga ihren Haushalt für 2020 beschlossen. Und der zeigt, die laufenden Ausgaben können nach wie vor nicht mit den Einnahmen gedeckt werden und das trotz bereits mehrjähriger Haushaltskonsolidierung.

Trotz Ausnutzung aller Einsparpotenziale könne die Stadt im Verwaltungshaushalt keinen Überschuss nachweisen. Für mich ist das ja wie ein Hamsterrad. Bist du einmal darin gefangen, kommst du nicht mehr heraus. Du läufst, läufst und läufst, kommst aber an kein Ziel. Es stellt sich die Frage, wie die Stadt mehr erwirtschaften kann. Ich habe keine Ahnung. Ist eine solche Stadt ja kein Betrieb, der mal schnell seine Produktion hochfährt. Mögliche Steuersätze in die Höhe schrauben ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Der Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer liegt mit 925.100 Euro für 2020 nicht gerade hoch. Zuweisungen und Zuschüsse haben in Berga in den letzten drei Jahren das Gros ausgemacht. Lagen diese prozentual 2018 und 2019 noch um die 50 Prozent, sind es 2020 schon über 60 Prozent. Und die Kosten für zum Beispiel Personal, Grundstücke und bauliche Anlagen steigen. Arbeiten, die man aus Sparzwecken in den vergangenen Jahren zurückgehalten hat, werden fällig und immer teurer. Ich weiß nicht, wie man da wieder rauskommt.