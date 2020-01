Sparkasse Gera-Greiz schüttet rund zwei Millionen Euro aus

Die Sparkasse Gera-Greiz hat im Jahr 2018 eine Bilanzsumme von rund 2,3 Milliarden Euro erwirtschaftet mit einem Jahresüberschuss von rund 3,1 Millionen Euro. Das geht aus den Unterlagen hervor, die den Greizer Kreisräten bei der jüngsten Sitzung des Gremiums vorgelegt wurden.

Eine Millionals Rücklage

Davon werden rund eine Millionen Euro den Rücklagen zugeführt, womit ein ausschüttbarer Anteil von rund 2,1 Millionen Euro beziehungsweise rund 1,7 Millionen Euro nach Abführung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag bleibt. An die beiden Träger, Landkreis Greiz und Stadt Gera, wird jeweils die Hälfte dieser Summe ausgeschüttet, also rund 867.000 Euro für gemeinnützige Zwecke. Der Verwaltungsrat der Sparkasse wurde bei der Kreistagssitzung mehrheitlich entlastet.

Verzicht auf Zuführung zum Stiftungskapital

In der gleichen Sitzung wurde außerdem beschlossen, dass der Landkreis Greiz 2020 auf die Zuführung zum Stiftungskapital der Kreis-Kultur- und Sportstiftung verzichtet. Bei Gründung der Stiftung 2008 war vorgesehen gewesen, dass die Hälfte des Sparkassenüberschusses dorthin fließen sollte.

Doch die Stiftung beziehungsweise der Landkreis kämpft seit einiger Zeit mit gleich zwei Problemen: die dauerhaft niedrigen Zinsen und die seit Jahren angespannte finanzielle Lage der Kommunen. Weil die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage so niedrig wie möglich gehalten werden soll, müsse jede erdenkliche Möglichkeit des Haushaltsausgleiches genutzt werden, hieß es in der Beschlussvorlage, mit der der Verzicht auf die Zuführung vorgeschlagen wurde. Schon 2015 hatte der Kreistag beschlossen, dass die jährliche Zuführung auch befristet eingestellt werden könne und das Stiftungsvermögen für Fördermittel und zur Deckung von Ausgaben des Landkreises in den Bereichen Sport, Kultur und Denkmalschutz genutzt werden kann.

Für 2019 geht die Sparkasse von einem „deutlich geringeren Jahresüberschuss“ aus, weist allerdings darauf hin, dass dieser von vielen schwer oder gar nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist.

Die Sparkasse Gera-Greiz ist nach Eigenaussage die zweitgrößte Sparkasse Thüringens und mit etwas mehr als 400 Mitarbeitern auch einer der größten Arbeitgeber der Region.