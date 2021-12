Sparkassenschließungen im Landkreis Greiz: „Schritt in die falsche Richtung“

Hohenleuben/Greiz. Der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner kritisiert die Sparkassenschließungen und warnt vor den Folgen.

Die Schließung der Sparkassen im Landkreis Greiz sei „ein weiterer Schritt in die falsche Richtung, wenn es darum geht, das Leben im ländlichen Raum attraktiver zu gestalten, so dass wir die in den Großstädten angespannte Wohnraumsituation durch den Umzug der Bürgerinnen und Bürger aufs Land in den Griff bekommen“, schreibt der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner in einer Mitteilung.

Unmittelbar nach einem Gespräch mit dem Teichwolframsdorfer Ortschaftsbürgermeister Gerd Halbauer (CDU), in dessen Ort ebenfalls die Sparkassenfiliale geschlossen wurde, habe Bergner Anfang November in einem Schreiben an den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Gera-Greiz darum gebeten, Strukturen zu erhalten, die es auch nicht mobilen, älteren Menschen ohne Zugriff auf Online-Banking ermöglichen würden, ihre Geldgeschäfte wohnortnah zu erledigen. „Leider war Herrn Dr. Ziegenbeins Antwort nicht so positiv, wie ich mir das erhofft hatte“, so Bergner.

Auch seine Kleine Anfrage an die Landesregierung von Mitte Januar sei noch nicht beantwortet. Doch die Einwohnerversammlungen wie in Teichwolframsdorf oder Hohenleuben seien der Beweis dafür, „dass die Menschen in unserem Land/auf dem Land das wohnortnahe Erledigen der Geldgeschäfte als Teil der Daseinsvorsorge empfinden“, so Bergner.

Landrätin soll Druck machen

Der FDP-Politiker, der ebenfalls Kreisrat ist, wünsche sich, dass auch die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) diesbezüglich noch einmal auf die Sparkasse einwirke. „Zumindest die Sparkassenautomaten müssen doch erhalten werden“, so Bergner. Dafür übergab der Landtagsabgeordnete, der auch Vorsitzender der Fraktion Pro Kommune-FWG-FDP ist, auf der vergangenen Kreistagssitzung eine Anfrage an die Kreisverwaltung, die aber nicht mündlich beantwortet wurde.

Bergner fürchte negative Auswirkungen auf den Landkreis Greiz. Und zwar nicht nur auf dessen Entwicklung, sondern auch dessen Finanzausstattung. „Die Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter, also auch den Kreis, könnten geringer werden, wenn die Sparkasse infolge der Filialschließungen massiv Kunden verliert“, heißt es.

