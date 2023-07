Spende an Greizer Einrichtung statt Blumengeschenke

Greiz. Auf der Beerdigung von Harald Seidel wird Geld für den guten Zweck gesammelt. Der Empfänger und die Verwendung hätten ihm wohl gut gefallen.

Die Idee hätte dem leider verstorbenen Harald Seidel bestimmt gefallen: Anstatt die Gäste seiner Beerdigung um Blumengeschenke zu bitten, entschied sich die Familie um Seidels Witwe Roswitha Kostial, lieber einen Spendenkorb aufzustellen und für eine Greizer Einrichtung zu sammeln.

Weil nicht nur während der Trauerfeier sondern auch danach immer wieder Geld dafür ankam, waren es am Ende schöne 1000 Euro, die nun an das Café Ok am Kirchplatz und dessen Leiterin Anja-Maria Vetter übergeben werden konnten.

Es hätte wahrscheinlich keine bessere Stelle dafür gegeben, denn wie Vetter erzählt, gibt es viele Verbindungen zwischen der Arbeit am Kirchplatz und dem, wofür der Greizer Harald Seidel immer einstand: „Er war ein Brückenbauer und hat Barrieren eingerissen“, erinnert sich Vetter. Das galt nicht nur zur Wendezeit, sondern auch später, als er durch seine Reihe „Prominente im Gespräch“ Menschen zu den Greizern brachte, die sonst wahrscheinlich nie die Park- und Schlossstadt besucht hätten. „Er hat immer alles hinterfragt, hat sich immer getraut, zu Themen zu reden und nie Angst gehabt. Das wollen wir auch hier leben“, so die Café-Leiterin. Immer sei es Seidel, der noch im Dezember die Greizer Bürgermedaille erhalten hatte, wichtig gewesen, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen, wie man es im Café versuche.

Ferien für bedürftige Kinder und ihre Familien ermöglicht

Gefallen hätte Harald Seidel wahrscheinlich auch, wie das Geld nun verwendet werden soll: Für Greizer Kinder und Familien, die nicht so viel haben. Während der Ferien gibt es im Café Ok jeden Mittwoch ein kostenfreies Angebot für Kinder und ihre Eltern. Da geht es beispielsweise zum Bowling spielen mit Obst- und Pizzaessen, zum Kanufahren oder es wird eine Projekt gemeinsam mit Julia Kopa vom Greizer Theaterherbst geben. Man will Jungen und Mädchen schöne Ferienerlebnisse ermöglichen, die es sich sonst vielleicht nicht leisten können. Dafür soll nun auch die Spende genutzt werden.

Der Dank Anja-Maria Vetters für die Gabe war groß: Es sei auch eine schöne Anerkennung für die jahrelange Arbeit vor Ort, dass man so an das Café denke, freute sie sich. Doch Roswitha Kostial gab den Dank gleich weiter: Ohne die vielen lieben Menschen, die im Andenken an Harald Seidel das Geld gegeben hätten, wäre nie eine so stolze Summe herausgekommen, sagte sie.