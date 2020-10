Der neunte Firmenlauf der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG in Kooperation mit dem Kreissportbund Vogtland e.V. musste aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie abgesagt werden.

Aus diesem Grund riefen die Organisatoren im August eine Woche lang auf Facebook zum virtuellen Firmenlauf auf. Zwischen dem 19. und dem 26. August galt es einen Fünf-Kilometer-Lauf zu absolvieren und anschließend Bilder davon hochzuladen. Das Motto lautete passend dazu „Lauf allein für den guten Zweck!“.

283 Läufer nahmen am Lauf für den guten Zweck teil, um so Spenden für die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder im sächsischen Vogtland zu sammeln, wie die Volksbank nun mitteilt.

Spenden auf mehr als 5000 Euro aufgestockt

„Im Vorfeld hatten wir angekündigt, drei Euro pro Läufer zu spenden. Die Arbeit der Stiftung liegt uns sehr am Herzen und wir unterstützen die Stiftung seit acht Jahren mit den Spenden aus unserem Firmenlauf. Die erlaufene Spendensumme von 849 Euro erhöhen wir und werden mit der Spende der Stadt Plauen insgesamt 5050 Euro an die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder im sächsischen Vogtland spenden“, so Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG. Sichtlich erfreut habe der Vorsitzende der Stiftung, Tassilo Lenk, den symbolischen Spendenscheck von Andreas Hostalka entgegen genommen, schreibt die Volksbank.

Im kommenden Jahr solle der Firmenlauf am 1. September stattfinden. Von der Startgebühr aller Läufer sollen auch 2021 jeweils drei Euro an die Stiftung zur Hilfe krebskranker Kinder im sächsischen Vogtland gespendet.

Die Genossenschaftsbank blicke mit Spannung auf den Firmenlauf im nächsten Jahr. Der Anmeldestart ist wie gewohnt für den 1. April 2021 terminiert. Die neue Laufstrecke wird 2021 für alle Starter eingeweiht. Start und Ziel befindet sich auf dem Altmarkt in Plauen.