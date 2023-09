Sponsoren für Märchenfenster in Greiz gesucht

Greiz. Erneut sollen fantasievoll gestaltete Schaufenster die Greizer und Besucher der Stadt in der Vorweihnachtszeit erfreuen.

Die Greizer Innenstadt soll erneut in ein märchenhaftes Licht getaucht werden, denn zum dritten Mal werden Greizer Märchenfenster gestaltet. „Wir rufen alle interessierten Sponsoren auf, sich an diesem zauberhaften Projekt zu beteiligen und Greiz in eine märchenhafte Wunderwelt zu verwandeln“, sagt die Vorsitzende des Vereins Löwenspinne, Daniela Weinbrecht. „Ihre Unterstützung kann dazu beitragen, diese Tradition am Leben zu erhalten und unsere Gemeinschaft noch enger zu verbinden.“

Lokale Organisationen, darunter das Förderzentrum Friedrich Fröbel Greiz, der Thearter Verein Greiz, die Astronomische Gesellschaft Greiz, der Mobile Pflegeservice und Tagespflege, die Elstertalschule, Handzahm, die Touristeninformation Greiz und der Waldkindergarten haben sich zusammengetan, um dieses faszinierende Projekt zu realisieren.

Märchen aus aller Welt und Sagen aus der Region

In den Wochen vor der Adventszeit werden diese Organisationen die Schaufenster der Innenstadt mit einer Vielzahl von Märchen aus aller Welt oder mit Sagen aus der Region gestalten. Jedes Fenster erzählt eine einzigartige Geschichte und verspricht, die Fantasie der Betrachter zu beflügeln.

Die offizielle Eröffnung der Greizer Märchenfenster findet am 3. Dezember statt. Die Feierlichkeiten beginnen um 16 Uhr am Burgplatz 10, bei Hörmeister in Greiz und im Anschluss daran können die Besucher einen märchenhaften Rundgang durch die Innenstadt genießen.

Aber das ist noch nicht alles. Die Touristeninformation Greiz wird in diesem Jahr spezielle Weihnachtsführungen anbieten, die die Greizer Märchenfenster in ihre Route aufnehmen. So können Besucher die magische Atmosphäre der Märchenfenster mit einer bezaubernden Weihnachtsführung kombinieren.