Sportliche Schulen und Sieger in Greiz geehrt

Greiz. Der Kreissportbund beendet in feierlichem Rahmen die Kreisjugendspiele des Landkreises Greiz.

Vor wenigen Tagen hat die Abschlussveranstaltung der Kreisjugendspiele stattgefunden – in der Sportschule Kurt Rödel. Auf der Veranstaltung erhielten die 20 Sieger der 17 Sportarten ihre Pokale sowie die dazugehörigen Urkunden. Die Übergabe erfolgte durch den Vorsitzenden des Kreissportbundes Greiz, Jan Koschinsky. Die Vorsitzende der Kreissportjugend, Corinna Fink, und der Vorsitzende des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Landkreises, Jens Dietzsch, waren ebenfalls mit dabei. Die Veranstaltung wurde sportlich-kulturell untermalt von den Auftritten der Tänzerinnen des Tanzsportvereins Greiz.

Anschließend konnten die jungen Sportler und Sportlerinnen beim Bubble-Fußball ihr Können unter Beweis stellen und bei Speis und Trank den Tag ausklingen lassen. Die Geehrten waren mächtig stolz auf ihre Auszeichnungen. Zudem gab es auch eine Ehrung für die sportlichste Schule. Nachdem bereits die Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes als sportlichste Regelschule des Landkreises ausgezeichnet werden konnte, wurden nun auch die sportlichste Grundschule sowie das sportlichste Gymnasium geehrt.

Am Donnerstag kam es zur Übergabe des Wanderpokals, Wimpels und des Schecks auf dem Sportfest des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz an Sportlehrer Matthias Fortran durch Kreissportbund-Vereinsberater Dennis Mohr. Anschließend ging es für ihn weiter zur Übergabe des Grundschulpreises auf dem Sportfest der Grundschule Greiz-Irchwitz, wo der Pokal an Arlett Böhnisch überreicht wurde. Der Wettbewerb um die sportlichste Schule findet in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Gera-Greiz statt.