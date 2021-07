Andreas Brock von der Concordia Reudnitz (vorne links) und der Beigeordnete Kai Dittmann (vorne rechts) bei der Fördermittelübergabe mit Vertretern der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und von den Vereinen und Gruppen, die das Haus in Zukunft nutzen wollen.

Sportplatz in Reudnitz soll wieder belebt werden

Reudnitz. Mehrere Vereine aus der Umgebung haben sich zusammengeschlossen. Zunächst wird das Mehrzweckgebäude saniert. Dafür gab es Fördermittel.

Dass das Mehrzweckgebäude am Sportplatz in Reudnitz seit längerer Zeit ungenutzt war, sieht man dem Haus an. Es verfällt langsam. Seit 2010 mussten alle Aktivitäten im 1973 errichtetem Haus eingestellt werden, weil der Frost einen Wasserschaden verursacht hatte.

Blick in das Mehrzweckgebäude, dass Anfang der 1970er-Jahre gebaut wurde und nun saniert werden soll. Foto: Tobias Schubert

Das soll sich nun ändern. Mehrere Vereine und Gruppen aus der Umgebung – die Concordia Reudnitz mit rund 200 aktiven Mitgliedern als größter Verein, der Tischtennisverein im Ort, die Feuerwehr, der Skiclub und auch Vertreter der Freien Regelschule Reudnitz – wollen das ändern. Seit 2018 wollen sie das Haus und damit auch den direkt benachbarten Sportplatz wiederbeleben. Erste kleinere bauliche Dinge konnten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und anderen Partnern schon gestemmt werden. Unter anderem wurde das Grundstück an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen, ein neuer Verteilerkasten für den Strom errichtet.

Doch um das Großprojekt „Vitalisierung/Sanierung Mehrzweckgebäude“ in Angriff zu nehmen, fehlte bisher das Geld. Mit rund 103.000 Euro rechnet man dafür.

Inzwischen heißt es aber Aufatmen, denn über verschiedene Förderpartner und mit erheblichen Eigenmitteln der Vereine und Gruppen können die Arbeiten nun starten – bereits Ende Juli soll es losgehen. Als letzte Tranche kamen nun noch einmal 12.500 Euro dazu, die der Landkreis als Zuschuss gewährt. Weitere rund 77.000 Euro werden über die RAG Greizer Land ausgereicht und kommen damit vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlicher Raum. An Eigenmitteln will man knapp über 13.000 Euro beisteuern.

Das Mehrzweckgebäude von außen. Foto: Tobias Schubert

Entstehen soll bis voraussichtlich Ende der Sommerferien 2022 ein Haus, das die Vereine dann gemeinsam für ihre Veranstaltungen und Aktivitäten nutzen können, wie der Concordia-Vorsitzende Andreas Brock erklärte. Es soll barrierefrei werden, auch weil man gerne mit der christlichen Ferienstätte im Ort zusammenarbeiten möchte. Mit Platz und Gebäude will man definitiv in zwei Jahren fertig sein. Dann nämlich feiert die Handballabteilung der Concordia ihr 100-Jähriges. Der Verein selbst wurde sogar bereits 1881 gegründet.

Gerade auch zu Pandemiezeiten habe man gemerkt, wie stark Sportstätten an Bedeutung gewonnen hätten. Das wolle man gern unterstützten, erklärte der Beigeordnete der Landrätin, Kai Dittmann (CDU), warum der Landkreis die Sache fördere. Er lobte auch die Eigeninitiative der Vereine, ohne die vieles gar nicht in Angriff genommen werden könne. Dem schloss sich auch die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Bürgermeisterin, Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) an, die sich auch freute, dass sich die Vereine und Gruppen für das Projekt zusammengetan haben.

Meine Meinung