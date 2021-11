Sprengstoff entpuppt sich in Reichenbach als Badeofen - "Eierhandgranate" in Plauen gesprengt

Reichenbach. Der Fund einer vermeintlichen Fliegerbombe hielt Einsatzkräfte in Reichenbach in Atem. Gleich danach ging es zum nächsten Einsatz nach Plauen.

Bei Baggerarbeiten an der Friedensstraße in Reichenbach an der Grenze zu Thüringen kam am Dienstagmittag ein zunächst unbekannter Gegenstand zum Vorschein. Metallisch, zylindrisch, etwa 60 Zentimeter breit und 60 Zentimeter hoch – diese Eigenschaften konnten auf eine englische Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg hindeuten, heißt es bei der Polizei.

Da es sich um ein weitläufiges Firmengelände handelte, mussten im Umkreis zunächst keine Straße gesperrt werden. Hätte sich die Annahme bestätigt, wäre eine Evakuierung im Umkreis von etwa zwei Kilometern notwendig geworden. Gegen 16 Uhr konnte dann Entwarnung gegeben werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte den Metallkörper als einen alten Badeofen.

Gleich zum nächsten Einsatz wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst dann in den Plauener Ortsteil Kauschwitz gerufen. An der Syrauer Straße fanden Grundstücksbesitzer einen unbekannten Gegenstand mit einer Größe von rund 15 Zentimetern – augenscheinlich eine Handgranate. Die Einsatzkräfte bestätigten den Verdacht – es handelte sich in diesem Fall um explosiven Sprengstoff. Identifiziert wurde eine "Eiergranate" – eine kleine Handgranate alliierter Produktion aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auf einer angrenzenden Wiese sprengten sie die Munition, sodass niemand zu Schaden kam.

