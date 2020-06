Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatsanwaltschaft in Greiz beantragt Haft

Am vergangenen Dienstag, 9. Juni, sollte sich eine Angeklagte vor dem Amtsgericht in Greiz wegen Betruges verantworten. Doch die 29-Jährige erschien einfach nicht. Eine Entschuldigung gab es nicht. Der Frau, die in Sachsen wohnt, werde vorgeworfen, sich in einem Hotel eingemietet zu haben, ohne die Beherbergungskosten zahlen zu können beziehungsweise zu wollen. Dem Hotel ist ein finanzieller Schaden in Höhe von rund 400 Euro entstanden.

