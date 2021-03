Stadlfest in Vogtlandhalle abgesagt

Greiz. Die für Sonntag, 21. März, um 16 Uhr geplante Veranstaltung „Das Stadlfest unterwegs“ mit Andy Borg in der Vogtlandhalle Greiz muss aufgrund der Corona-Pandemie und der weiter geltenden Veranstaltungsverbote abgesagt werden.

Gekaufte Eintrittskarten für das Konzert können bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Der Veranstalter, die HC Hainich Concerts GmbH, bedankt sich bei den Gästen fürs Verständnis. Als Veranstalter will er auch in Zukunft weitere Volksmusik- und Schlagerveranstaltungen in Greiz planen.

Publikum wird um Geduld gebeten

Aufgrund der derzeitigen für uns unübersichtlichen Situation, werde jedoch ein wenig Zeit benötigt. Deshalb wird das Publikum um ein wenig Geduld und Verständnis gebeten.

Sobald der Vorverkauf für neue Veranstaltungen in Greiz eröffnet beziehungsweise fortgesetzt wird, wird in der Zeitung und über die Vorverkaufsstellen rechtzeitig informiert, so das Team der Promotion- und Ticketabteilung des Veranstalters.