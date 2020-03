Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Greiz schließt viele öffentliche Einrichtungen bis April

Die Stadt Greiz hat weitreichende Maßnahmen getroffen, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie der Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos) mitteilte, sind alle Veranstaltungen in der Vogtlandhalle Greiz bis auf Weiteres abgesagt. Zudem bleiben die Museen der Stadt Greiz, die Bibliothek, die Tourist-Information, das Kino, die Eishalle sowie die Schwimmhalle vorerst bis 17. April zu.

Das Einwohnermeldeamt der Stadt ist vorläufig weiter geöffnet, allerdings mit eingeschränkten Sprechzeiten – Dienstag 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Auch andere Kultureinrichtungen der Stadt reagieren auf die Corona-Krise. Der Kulturverein Alte Papierfabrik Greiz sagt alle Veranstaltungen ab, was zunächst bis 10. April gelten soll.

Die Energieversorgung Greiz informierte am Montag, dass sie ab Dienstag, 17. März, 7 Uhr für den Kundenverkehr geschlossen bleibt. Die Kunden könnten ihre Anliegen aber weiterhin über E-Mail (service@evgreiz.de) oder Telefon (03661/614 600 oder 03661/614 601) klären. Ebenso können keine Bareinzahlungen an der Kasse mehr entgegengenommen werden.

Einen ähnlichen Schritt geht auch der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg), wie die Geschäftsleiterin Ines Watzek am Montag mitteilte. Die Geschäftsstelle in Greiz bleibt bis auf Weiteres für jeglichen Besucherverkehr geschlossen. Anliegen könne man über den Briefkasten an der Geschäftsstelle, An der Goldenen Aue 10, per E-Mail (info@taweg-greiz.de), Telefon (03661/61 70) oder Fax (03661/617 150) an den Zweckverband richten.