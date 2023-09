Stadtrat stärkt Feuerwehr Auma den Rücken

Auma-Weidatal. Die Kameraden quittierten die auf den Weg gebrachte Ausschreibung für ein neues Einsatzfahrzeug mit Applaus.

Es gibt Dinge, die hat auch ein langjähriger Bürgermeister noch nicht erlebt. So staunte Aumas Stadtchef Frank Schmidt (CDU) nicht schlecht, als es zur jüngsten Stadtratssitzung für ihn und die Stadträte „Szenenapplaus“ nach einem Beschluss gab. Das Klatschen kam von dem guten Dutzend Feuerwehrleute, die damit die auf den Weg gebrachte Ausschreibung für ein neues Einsatzfahrzeug quittierten. Es ist der zweite Anlauf für ein solches Auto, denn ein Förderantrag für dieses Jahr wurde negativ beschieden.

Der Hintergrund: Im Bestand der Wehr ist ein Fahrzeug, das schon 29 Jahre auf dem Buckel hat und vom Tüv keine Abnahme mehr erhielt. So musste der Stadtrat 13.460 Euro freigeben, um die erheblichen Reparaturen an Karosse und Fahrwerk zu finanzieren.

Kopfschütteln über Förderirrsinn

Ein neues Fahrzeug soll trotzdem beschafft werden – dafür wurde erneut ein Förderantrag über 120.000 Euro gestellt. Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf deutlich über eine halbe Million Euro. „Nun hat mich der Stadtrat beauftragt, ein Vorführfahrzeug, das fast 500.000 Euro kostet, auszuschreiben. Förderung gibt es aber nur für Neufahrzeuge“, schüttelt Schmidt den Kopf über diesen Förderirrsinn.

Ebenfalls wurde beschlossen, weitere sechzig Feuerwehrleute mit neuer Schutzausrüstung auszurüsten, nachdem 2022 die ersten dreißig Feuerwehrleute neue Jacken und Hosen erhielten. „Eine ganz schöne Hausnummer“, befand Schmidt über die Ausgabe von 74.860 Euro, von denen 12.600 Euro der Freistaat Thüringen übernimmt. Den Auftrag erhielt BTL Brandschutztechnik aus Leipzig, die als einzige von sieben Firmen ein Angebot abgegeben hatte.

Ebenfalls vergeben wurden Holzarbeiten am Aussichtspunkt „Grobisch“ am Rundwanderweg der Weidatalsperre. Das über das Leader-Programm kofinanzierte Projekt realisiert die in Pahren ansässige Zimmerei Silvio Teuscher für knapp 34.760 Euro – das günstigste von drei Angeboten. Noch heuer soll das Projekt umgesetzt werden.