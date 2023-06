Staffellauf mit Stadionrekord in Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes. 21 Mannschaften haben am Mittwoch am Sommerstaffellauf des TSV Zeulenroda teilgenommen.

Der zweite Sommerstaffellauf des TSV Zeulenroda war ein voller Erfolg. 22 Mannschaften aus Zeulenroda-Triebes, Plauen und Jena nahmen am am Donnerstag am 20 x 400 Meter-Staffellauf teil.

Das Team „Stiftung Wadentest“, eine Studentengruppe der LC Jena mit Jannis Mäusebach vom TSV Zeulenroda an der Spitze, holte sich den Sieg und stellte mit 22,37 Minuten einen neuen Stadionrekord auf.

Die Kleinsten haben sich beim „Kidscross“ mächtig ins Zeug gelegt. Den Abschluss bildete ein Weitsprungwettkampf mit tollen Weitspringerinnen des TSV und der U20-Vizeweltmeisterin Serina Riedel aus Zeulenroda am Grubenrand. Fotos: www.otz.de